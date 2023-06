Diputados apoyan a Perla Villarreal tras ataques de Estado

Para externar su apoyo a la Diputada Perla Villarreal del PRI, diputados locales y federales se reunieron para externar su desacuerdo en la violencia política que está sufriendo desde hace ocho a diez meses.

Perla Villarreal Valdez pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener la violencia política de género en Nuevo León.

Ya que ella y su familia han sido víctimas de nuevas acciones de presión y hostigamiento por parte del Gobierno del Estado, en un intento para que pida licencia como legisladora y dar entrada a su suplente, quien recién se sumó a Movimiento Ciudadano.

“Les exijo que no se presten a este tipo de corrupción y no les violencia. Que no abusen del poder y que cumplan la ley. Hoy alzo la voz por mí, por mi familia y todos, porque somos muchos los que estamos sufriendo estas persecuciones políticas”, dijo.