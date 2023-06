Detienen a conductor tras percance durante bloqueo

Un hombre fue detenido luego provocar un incidente al llevarse con el cofre de su auto a una mujer que se manifestaba por la falta de luz, en Juárez

Por: Ernesto Ochoa

Junio 23, 2023, 6:48

Un automovilista fue detenido por oficiales de tránsito del municipio de Juárez, luego de que presuntamente atropello a una mujer que protestaba por los constantes apagones que sufren en la colonia Ex Hacienda El Rosario.

Aunque las mujeres le gritaban que no avanzara, el conductor aceleró sobre la avenida Eloy Cavazos.

Rosa Elena Soto Lozano, de 59 años, quedó sobre el cofre del automóvil, cuyo conductor huyó del lugar.

'Gracias a Dios, no me pasó nada, nada más me golpeó la rodilla; muy empático mi vecino esperemos que reflexione', expresó la afectada.

'Me asusté claro, como toda la gente, son cosas que pasan cuando uno anda en estos mitotes'.





Elementos de Tránsito del municipio de Juárez, lograron detener al conductor identificado como Ángel Mario, justo frente a su domicilio en la calle Hacienda Los Arcos 125 de la colonia, Ex Hacienda El Rosario.

El conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Desde la tarde del jueves vecinas de la colonia realizaron un bloqueo que causó un caos en la avenida Eloy Cavazos y Coahuila.