Determina TEPJF que Adrián coaccionó al voto con tarjetas

Adrián de la Garza entregó a los electores tarjetas en las que se prometía apoyos económicos, por lo que se ordenó establecer nueva sentencia

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 22, 2022, 12:39

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el excandidato a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, si generó un efecto de coacción en los electores con la entrega de tarjetas con las que prometía apoyos económicos.



De esta manera, el TEPJF revoca la resolución del Tribunal Estatal, que había definido que no se comprobó que hubiera una estrategia para influir en el voto de los beneficiarios, a través de dicha propaganda denunciada.



De acuerdo con la sentencia, basada en un cambio de criterio, el órgano señaló que aún cuando no se haya demostrado con la entrega de las tarjetas que De la Garza buscara la coacción, -según el criterio anterior establecido-, sí se considera que dicho apoyo ocasionó expectativas en los electores.



“A partir de una nueva reflexión que conduce a un cambio de criterio, este órgano jurisdiccional federal revoca la resolución impugnada, toda vez que, aun cuando no se haya demostrado en el caso la existencia de una estrategia en la entrega de la propaganda denunciada, a partir de un padrón de beneficiarios para coaccionar el voto, según el criterio anteriormente prevaleciente, se considera que la propaganda –como la que aquí se analiza– sí generó, por sí misma, una expectativa real hacia los electores, que generó un efecto de coacción en sus preferencias electorales, incompatible en cualquier elección íntegra y democrática”, se lee en el dictamen del Tribunal.



Con ello, el TEPJF ordenó al Tribunal Estatal que establezca una nueva sentencia, con la que se actualice la infracción prevista y se imponga la sanción.



Por último, se detalla que aún con los dispuesto en el caso, tal infracción no actualiza ningún delito penal.