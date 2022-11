Destaca Martha Herrera avance en suficiencia alimentaria

Señala la secretaria de Igualdad e Inclusión que para lograr el propósito se trabajará en cinco vías que son alimentación, vivienda, ingreso, salud y educación

Por: Luis Padua

Noviembre 17, 2022, 9:23

La Nueva Ruta: Incluir para ser iguales, que emprendió el gobierno del estado, tiene como reto lograr que 430,000 personas que se encuentran en condición de pobreza alimentaria, cuenten con la seguridad de obtener su sustento.



En entrevista con Azteca Noreste, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, dijo que para ello, se trabajará en cinco vías: alimentación, vivienda, ingreso, salud y educación, las cuales contarán con el acompañamiento de diversos sectores y los tres niveles de gobierno.



Señaló que hasta ahora con el programa Hambre Cero, que forma parte de la primera vía, se ha llegado a los primeros 90,000 nuevoleoneses, que son el 21% de la meta total.



¿ La Nueva Ruta está definida por una serie de ejes?



La Nueva Ruta tiene a cinco presidentes de vías como le llamamos, son cinco vías, la vía de la alimentación que me toca presidir, obviamente por las circunstancias de atribuciones que tengo dentro de la Secretaría que tiene muy claro la meta, 430,000 personas viven en pobreza alimentaria en nuestro estado desgraciadamente esto es un número grande; 430,000 personas a veces se levantan sin desayunar, no comen o se acuestan sin cenar; niños, niñas adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres.



Nuestra meta no es menor, es un gran reto lograr la suficiencia alimentaria de 430,000 personas; entonces hemos diseñado todo a una estrategia que ya veníamos trabajándola desde el sector privado y desde las organizaciones de la sociedad civil y que el gobierno se suma y fortalece que es Hambre Cero, esa es la primera vía, esa es nuestra meta.



Vamos muy bien, llevamos ya 90,000 personas, que son parte ya de Hambre Cero Nuevo León, un programa que trabaja en conjunto con el Banco de Alimentos, con Cáritas de Monterrey y en donde, en un trabajo colaborativo, estamos llegando a la zona metropolitana y al sur del estado, porque el Banco de Alimentos nos ayuda a llegar hasta el último municipio de arriba hacia abajo, entonces eso es una estrategia colaborativa.



¿Qué la hace diferente de otras experiencias implementadas en el Estado para atender la política social?



Primero que nada lo que yo te diría, ¿qué lo hace diferente?, es que ahora sí hay una estrategia, esa es la primera cosa que yo diría, es una política social de Estado, que está centrada en las personas y en el acceso a los derechos, eso es lo primero.



Segunda, que es de largo plazo, no es una estrategia político-electoral, es una estrategia que busca que todas las personas tengan ese piso parejo para encontrar esas oportunidades que hay para todas y toda esa es la segunda.

La tercera es que es una estrategia que tiene un proceso sistemático, de evaluación y de medición, estamos claros de dónde partimos, cómo podemos ir avanzando en el transcurso del tiempo, desde la parte operativa hasta la parte como se mide, que es bienal por parte de Coneval, pero en el inter nosotros tenemos que tener claridades si nuestra estrategia está funcionando o no.

