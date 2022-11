Destaca Colosio apoyo de alcaldes en temas climáticos

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, resaltó el interés de los municipios de la metrópoli regia para adoptar compromisos ambientales

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 07, 2022, 14:31

Tras su participación en la presentación del Programa de Acción Climática de Nuevo León y la zona metropolitana durante la COP27, en Egipto, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, resaltó la coordinación de la Mesa Metropolitana para trabajar en temas relacionados al medio ambiente.



Agregó que desde que llegó al municipio comenzó decretando una emergencia climática y posteriormente impulsó a nivel metropolitana los temas que vio durante la pasada COP26.



“Entendimos perfectamente bien de que este es un tipo de problema compartido, primero que nada, poner el tema en la agenda pública porque estos temas realmente no se estaban impulsando más que de manera esporádica, una administración, un solo municipio, jamás antes habíamos tenido un precedente de tanta colaboración metropolitana como la tenemos hoy con la mesa de coordinación metropolitana.



“Ese elemento es clave, porque así pudimos lograr que los ya 16 municipios se sumaran a Race to Zero, que pudiésemos adoptar todos estos compromisos y algo muy importante, que no hay ningún gobierno nacional que va a lograr sus NBCS si no involucran a las ciudades… debemos de enfocar los esfuerzos a nivel local para que podemos transformar la forma que consumimos y emitimos contaminantes”, dijo Colosio Riojas.



Agregó que dentro de la mesa de colaboración metropolitana junto con el estado desde la COP pasada, a través de la embajada del Reino Unido, pudieron bajar recursos para la ciudad de Monterrey para que pudiera hacer su plan de acción climática.



“Este fuerzo va a derivar precisamente en soluciones bastante bien establecidas, muy claras que cada ciudad a nivel local, a nivel metropolitano debemos de implementar cómo podemos articular esta gestoría de mejores prácticas con la industria”, mencionó el alcalde de Monterrey.