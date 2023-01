Deslucen 2,800 inmuebles en desuso el Centro de Monterrey

El Centro de la ciudad de Monterrey padece una enfermedad que luce incurable y lo deja en un peligro de muerte: el abandono

Por: David Cázares

Enero 02, 2023, 6:59

La ciudad de Monterrey arrastra un añejo problema: su Centro se encuentra lejos de ser uno de primer mundo, pues aún alberga 2,800 inmuebles en desuso, que deslucen el primer cuadro de la capital del estado.

Pese a los esfuerzos por recuperar el Centro de Monterrey, el abandono y descuido no dejan de predominar.





Y más allá de problemáticas relativamente recientes por el incremento de la población, como colapsos de drenaje y la insuficiencia de contenedores de basura, el corazón de la capital no ha podido erradicar añejos enemigos.



Recorridos diurnos y nocturnos realizados por INFO7, evidenciaron las necesidades y carencias que presenta el Centro regio en sus múltiples y transitadas avenidas.



Edificios en completo abandono



Erigidos hace décadas y ahora únicamente guardan polvo, basura, escombro y sirven como escondrijo, los cientos de edificios abandonados en Monterrey son una postal común en zonas como Cuauhtémoc, Juárez y Colón, donde las gigantes edificaciones resaltan a simple vista por sus graffitis y vidrios rotos.



En construcciones más pequeñas, como las ubicadas en Diego de Montemayor, los años sin mantenimiento comienzan a cobrar factura, pues es posible ver paredes a punto de caer, representado un riesgo.



'Lástima porque Monterrey está bonito pero aquí da mala impresión, ¿A poco no van a poder exigirle a los dueños una pinturita?



'Mucho edificio abandonado, y no nada más en el mero Centro, en calles también como Aramberri hay muchas casa deshabitadas que no sólo se ven mal, le hacen un mal a la ciudad', compartió Elena María.





Calles repletas de baches



Mientras que en los puntos más turísticos del Centro el pavimento se mantiene en buen estado, como en las calles que conectan a la Macroplaza, a metros de distancia la situación es muy distinta.



Es por la noche, sin la presencia de tantos vehículos estacionados o en circulación, cuando el mal estado del asfalto resalta.



MM del Llano, Vicente Guerrero y Santiago Tapia son sólo algunas avenidas donde se detectaron pronunciados baches.



Hundimientos en la tierra de más de 10 centímetros de diámetro y 4 de profundidad fueron vistos uno tras otro a lado de hileras de parquímetros.



'Esto no es nuevo, cada administración tiene su tiempo pero siempre vas a ver esto, hay baches por doquier, donde sea los vas a encontrar, sobre todo los vas a ver a lo largo de los corredores de Jiménez o Colegio Civil', lamentó Héctor Domínguez.





Falta pintura en infraestructura y abundan graffiti



La pintura que falta a múltiples infraestructuras públicas, le sobra a bardas y edificios pero en forma de graffitis.



Ejemplo de lo anterior se ubica a la altura de la avenida Juárez, en la escuela primaria Simón de la Garza, donde no hay pared que no tenga pintas ilegales.



Lo mismo en cortinas de negocios aledaños, que son 'decorados' con nombres de pandillas y sus integrantes.



El contraste, sin embargo, viene cuando uno transita sobre la misma avenida Juárez, pues a lo largo de esta hay huecos donde deberían estar pintadas las separaciones de carriles.



También hay pasos de cebra para peatones que no están debidamente marcados por el tiempo que pasó desde que fueron ilustrados.



'Esta sucio, esta muy sucio falta pintar semáforos, pintar las calles, hay mucho graffiti, me imagino que ha de haber muchas pandillas por aquí', refirió Ricardo Juárez.



Olvidan hasta la infraestructura más nueva



El corredor de la avenida 15 de mayo, donde recientemente renovaron bancas y pasos peatonales, ahora luce abandonado.



A la altura de la Iglesia del Roble es posible ver hierbas crecida en los árboles que adornan el sector.



La presencia de la maleza ya generó además basureros clandestinos, lo que impide que las bancas seas aprovechadas sin exponerse al foco de insalubridad.





Ven expertos viable y necesario incrementar población en el Centro de Monterrey



El proyecto de redensificar el Centro de Monterrey, a través del rescate de espacios públicos y zonas en abandono, fue calificado como necesario por expertos urbanistas, quienes, sin embargo, advierten que el reto y coordinación necesaria es enorme.



Rodrigo Todd coincidió que el primer cuadro de la Ciudad tiene la capacidad y el potencial para ser hogar de miles de personas más de las que ahora concentra, lo que sería beneficioso tanto para la población como para las industrias.



“La gente gasta una parte impresionante de su sueldo en traslados, y el centro, el primer cuadro de la Ciudad, todavía tiene capacidad para albergar hasta medio millón de personas más.



“Habría beneficios para mucha gente que tiene sus trabajos en el centro, pero viven en la periferia; sería beneficioso densificar de manera ordenada”, expuso especialista.



Para lograrlo, agregó, es necesario atender problemas muy particulares que se presentan en el sector y que impiden de cierta manera el aprovechamiento del espacio urbano.



“Hay que tener en cuenta la dificultad que representa organizar proyectos porque el primer cuadro de la Ciudad son manzanas muy grandes y con muchos propietarios, entonces elaborar proyectos integrales requiere de mucha gestión jurídica y con vecinos porque son propiedades intestada, abandonadas o no se encuentran los propietarios”, explicó.



En ese sentido, estimó que un plan de rescate debe contar forzosamente con la participación de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad civil, pues las acciones únicamente funcionarán si se proyectan a largo plazo y se les da seguimiento.



“Se tienen que desarrollar proyectos de recuperación urbana con un trabajo de los tres ejes de gobierno: Federal, estatal y municipal; además de tienen que contemplan inversión pública y privada.



“El problema es de raíz y político; esto no lo puede lograr una autoridad en un trienio, entonces hay que partir de que son proyectos a largo plazo y no se pueden dejar todo en manos de los políticos, sino que la sociedad civil debe demandar este tipo de proyectos”, puntualizó.