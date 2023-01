Desespera a vecinos retraso en reconstrucción de puente loco

Habitantes del sector piden acelerar los trabajos, ya que para ellos el retraso en las obras implica gastos y caminar más para llegar a sus casas

Por: Marcial Pasarón

Enero 25, 2023, 10:25

Vecinos de tres colonias al oriente del municipio de Juárez, se mostraron molestos por el retraso en la construcción de un puente sobre la autopista Periférico.



El paso a desnivel, cuya construcción está a cargo del municipio, continúa inconcluso, lo que provoca enojo entre habitantes de esos sectores



La obra está siendo construida para beneficiar a las colonias Mirador de San Antonio, Riberas de la Morena y Paseo San Juan.



Sin embargo, lo que consideran ya un retraso, los obliga a trasladarse a pie por lo menos un kilómetro.



Para algunos de ellos, el gasto es doble, ya que al no funcionar el paso tienen que pagar dos camiones y caminar mucho para llegar a su casa.



Para una ama de casa el trasladarse para llevar a su hija al kínder le genera un gasto doble a la semana.



'Tengo que pagar doble pasaje, luego de regreso hacer doble gasto, me gasto un buen a la semana', dijo Jessenia, acompañada de su hija.



Mientras que otra mujer, quien con dificultad utiliza el puente provisional hecho con andamios, su malestar es muy elocuente.



'Que ya quede porque se batalla para la pasada, batallamos para los camiones, aparte es muy cansado subir la estructura', comentó.



Mientras los vecinos se expresan de esta manera, los trabajos continúan en la zona.



Aunque el puente materialmente está concluido aún faltan detalles en la estructura.



La mañana del miércoles, se observó a trabajadores soldando el barandal de protección, otros construyendo parte de la banqueta.



Mientras tanto, quienes desean llegar o quienes utilizan auto particular tienen que desplazarse sobre la carretera libre a Reynosa, luego dar vuelta a la derecha y desplazarse por la autopista e ingresar por un camino de terracería.



El traslado del centro de Juárez a esta colonia oscila entre los 30 y 40 minutos.