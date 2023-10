'Desde la trinchera que nos toque, no renuncio a NL': Samuel

'No le vamos a dejar el Gobierno a ningún corrupto o manzana podrida que quiera entrar al Gobierno', dijo Samuel García.

Sin especificar aún si buscará contender por la presidencia, el gobernador Samuel García dijo que a Nuevo León lo hace el gabinete y que él continuará viendo por la entidad desde cualquier trinchera.

"Si a Nuevo León la va bien a México también, pero si a México le va bien a Nuevo León le va mucho mejor, por eso desde la trinchera que nos toque, local o federal, nunca voy a renunciar a Nuevo León. Arriba el nuevo Nuevo León, arriba México”, dijo.

Al finalizar su mensaje del Segundo Informe de Gobierno, el mandatario estatal dijo que sus funcionarios representan la mejor administración que ha tenido la entidad, y que esa dinámica debe replicarse a nivel federal.

“Gracias al gobierno, al gabinete, a las paraestatales y a esta gran comunidad que hemos formado como gobierno sin intrigas ni puntapiés, hoy Nuevo León resuelve todas las crisis que se nos enfrentan".

“Esa prueba tenemos que replicarla en México, que los gobiernos están para llamar a los mejores y no a los mediocres”, dijo.

Así, tras agradecer públicamente a los secretarios presentes uno por uno, el gobernador agregó que son ellos quienes afianzan la continuidad de su proyecto.

"Eso, estimable público y auditorio, es lo que garantiza el Nuevo León, no es una persona, no es un líder, es un equipo que se sabe coordinar con autoridades federales, con alcaldes".

"Este gabinete de Nuevo León es lo que nos hace imparables, y este gabinete es el garante de que no le vamos a dejar el gobierno a ningún corrupto o manzana podrida que quiera entrar al gobierno", expuso.

En tanto, por tercer día consecutivo desde que el Congreso designó como gobernador interino al panista y presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, el mandatario arremetió contra la oposición y dijo que no se concretará su llegada al Ejecutivo.

"No vamos a permitir que regresen quienes ya tuvieron la oportunidad y no hicieron más que robar y quedarnos mal, no vamos a permitir que nada ni nadie estropeé lo que ha construido Nuevo León".

"No voy a permitir que le hagan daño a este estado, y les aseguro, y le digo desde aquí al PRIAN que se van a quedar con las ganas y que aquí se topan con el Nuevo León", abundó.

Tras finalizar su mensaje, el gobernador fue despedido entre aplausos y gritos de "¡Presidente, presidente!", por parte de los invitados.

