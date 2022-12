Descartan cobro por circular en avenidas de alto flujo

El cobro por circular en avenidas de alta congestión vehicular, con la finalidad de disminuir el tráfico, solo fue un comentario, así lo aseguró José Manuel Valdez, Director General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.





“Eso fue lo que se planteó, se comunicó, no existe un proyecto por el momento, no está sobre la mesa, no se está analizando. Se manifestó que esa es una de las tantas formas y se manifestaron otras, los medios tomaron esta nada más, pero no es algo que tengamos sobre la mesa ahorita, discutiendo, ni buscando aprobar, ni mucho menos”, explicó el Director General del Instituto de Movilidad.