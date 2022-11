Descarta gobierno estatal embargo a municipios

El Tesorero Carlos Garza señaló que lo que existen son retenciones ordenadas por la Federación en las que el estado tiene que intervenir

Por: David Cázares

Noviembre 15, 2022, 12:12

Al asegurar que municipios enfrentan adeudos federales, el Tesorero de Nuevo León, Carlos Garza, dijo que el Estado no ha embargado ninguna cuenta como denunciaron diversos alcaldes, sin embargo explicó que sí existen retenciones.



El funcionario justificó que por órdenes de la Federación, el Ejecutivo retiene participaciones a aquellas administraciones con adeudos.



'No hay ningún embargo al día de hoy, ninguno; mensualmente la Secretaría de Hacienda nos manda un oficio en donde nos dice 'a tales municipios le vamos a retener sus participaciones', y como no lo pueden hacer directamente porque Ley no lo permite le quitan al Estado.



'Luego el Estado, digamos, apoya, [...] se lo quitan al Estado; pero si nosotros procediéramos quitándoles exactamente lo que dice la Federación que le deben los municipios al SAT pues les quitaríamos margen de operación, entonces lo que hacemos es diluirles esa retención', justificó.



En ese sentido, justificó que mayoría de los ayuntamientos con deudas federales se encuentran en la zona rural de Nuevo León.



'No estamos reteniendo recursos; los que por rutina retenemos es porque nos lo manda Hacienda, es lo rutinario porque todos estamos obligados a pagar el impuesto de la renta de nuestros funcionarios, servidores y trabajadores.



'No estoy echándole la culpa a los municipios, son adeudos de muchos años atrás', detalló, 'No hay ningún dolo ni ningún sesgo, sencillamente es una responsabilidad que tenemos como recaudadores'.



Por otro lado, agregó que las administraciones locales también presentan adeudos para con el Estado, sin embargo, aseguró que les han ofrecido facilidades para cumplir.



'En los casos de los municipios que adeudan, ya sea el pago de impuestos sobre nómina, derechos de control vehicular, o algún crédito finado por algún organismo público del Estado; el SAT Nuevo León ha puesto a su disposición diversas alternativas de solución de acuerdo a sus posibilidades como el pago en parcialidades.



'Es importante resaltar que no se han ejecutado en lo general ninguna medida de apremio', dijo Garza.



Prevé incremento de recursos para municipios en 2023



Respecto al Presupuesto de Egresos para el 2023, el Tesorero adelantó que se tiene contemplado un incremento del 19 por ciento en las participaciones para municipios, y que ya buscaron a los representantes de las diversas bancadas en el Congreso para iniciar con el análisis y discusión del Paquete.



'Se propone que las transferencias de recursos a los municipios sean casi 19% más de lo que se proyecta transferir en el 2022, es sumamente significativo.



'En términos de valor estamos hablando de casi 3 mil 500 millones de pesos adicionales', destacó.



Garza agregó además que en lo que va del presente año se registró un incremento en lo que los municipios recibieron.



'Se han transferido en el período de enero a octubre del 2022, casi 16 mil 100 millones de pesos, lo cuales son superiores en 2 mil 300 millones a lo transferido en el mismo período del 2021.



'Es importante destacar que el Estado se mantiene al corriente en las trasferencia de recursos de fondos Federales y estatales', resaltó.