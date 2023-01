Desairan convocatoria a protesta en Facultad de Leyes

La cita para esta protesta, por supuestas quejas para realizar el horario de clases, era en la explanada de la Facultad, pero no se presentó ningún estudiante

Por: Andrea Rodríguez

Enero 24, 2023, 10:29

Un grupo de supuestos estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología (Facdyc) de la UANL convocó mediante redes sociales a una protesta argumentando que enfrentan diversas problemáticas en el plantel, pero literalmente no fue nadie.



La convocatoria para manifestarse era para el mediodía de ayer lunes en la explanada de la escuela, pero fotografías tomadas en el lugar, muestran que no había nadie.



Los responsables de difundir el mensaje argumentaban que muchos alumnos se habían quedado sin horario de clases, pero hasta el momento no existe ningún reporte de que eso haya sucedido.



Algunas fuentes aseguran que se trata de publicidad negativa que manejan grupos en el interior de la facultad porque quedaron resentidos en la selección de la mesa directiva anterior de alumnos.



Estas personas, dijeron las fuentes, buscan generar una imagen negativa rumbo al proceso para renovar al nuevo titular de la Facultad.