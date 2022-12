Desaira gobierno reunión de Presupuesto en el Congreso

Funcionarios de dependencias, como la Tesorería estatal y Administración, no acudieron a la convocatoria de los diputados, por lo cual se cerró la reunión

Por: Olivia Martínez

Diciembre 01, 2022, 12:58

La cita era a las 12 del mediodía, pero ningún funcionario del gobierno de Nuevo León acudió a la reunión convocada por el Congreso Local para analizar con el Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto 2023.



La reunión era para conocer las necesidades presupuestales del gobierno estatal.



Dos horas antes, sí acudieron la mayoría de los 24 alcaldes del Pacto por Nuevo León.



Del gobierno estatal, no mandaron justificación para la ausencia.



La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Jessica Elodia Martínez, abrió la reunión, junto con los demás diputados, pero al percatarse que los funcionarios de las diversas dependencias, como Tesorería estatal y Administración, no acudieron, la cerraron.



A las 13:00 está convocado el Poder Judicial y a las 14:00 horas la Fiscalía de Justicia.



Estas reuniones fueron convocadas luego de que el gobernador Samuel García no le envió al Congreso el proyecto de Ley de Egresos, ni el Paquete Fiscal en su conjunto.



Los legisladores decidieron que, ante la falta de proyecto, será el Congreso el que se reúna con alcaldes, organismos y funcionarios estatales para ir integrando un proyecto de Presupuesto 2023.