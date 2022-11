Derrapa motociclista y se impacta contra plantas

El percance se registró en calles de la colonia Mitras Centro en una zona que los vecinos consideran un cruce peligroso por el exceso de velocidad

Por: Marcial Pasarón

Noviembre 09, 2022, 13:22

La velocidad provocó que un repartidor sufriera golpes al derrapar la motocicleta en que viajaba.



El percance vial ocurrió alrededor de las 12:15 horas del miércoles.



Tras el accidente, al lugar llegaron socorristas de Protección Civil de Monterrey, quienes atendieron al joven de 23 años aproximadamente



Durante los primeros auxilios, los rescatistas señalaron que solo sufrió algunos golpes, pero no de consideración.



Se estableció que el percance ocurrió en el cruce de la avenida Simón Bolívar y Hermosillo, en la colonia Mitras Centro.



De acuerdo a las investigaciones de los elementos de Tránsito de Monterrey, el joven se desplazaba sobre la avenida Simón Bolívar.



Pero se presume que la víctima perdió el control del volante debido a la velocidad.



Esto hizo que su vehículo derrapara alrededor de siete metros y se impactaran contra unas plantas sobre la banqueta de la mencionada avenida.



La zona donde ocurrió el percance es considerado por los vecinos de la colonia como peligroso.



Los habitantes de ese tramo de la avenida Simón Bolívar, han solicitado al municipio de Monterrey, la colocación de reductores de velocidad.



' Está avenida ya la toman como autopista', dijo una vecina del sector.



Asimismo aseguró que han presentado su petición ante el alcalde Luis Donaldo Colosio, pero hasta la fecha no les han hecho caso.



'Hemos ido hasta el municipio a pedir coloquen reductores de velocidad, pero no hacen caso', aseguró quien radica en un domicilio cercano al lugar del percance.