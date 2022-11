Denuncia Félix Arratia ser perseguido y hostigado

Ex funcionario de Administración Tributaria del Estado dio los nombres de los funcionarios contra lo que emprenderá acciones legales

Por: Brian Jiménez

Noviembre 30, 2022, 15:13

El ex subsecretario de Administración Tributaria del Estado, Félix Arratia, dijo que ha sido perseguido y hostigado por las tres fiscalías; la Fiscalía General, Anticorrupción y la Especializada en Delitos Electorales, por lo que denunciará a tres funcionarios ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.



En primera instancia señaló a la coordinadora de audiencias penales del Poder Judicial.



“Ella de forma abusiva ha señalado en muy cortos periodos de tiempo diversas audiencias en mi contra, los fiscales en contubernio con esta titular han pedido audiencias para acelerar mi imputación”, mencionó.



Del mismo modo, el ex funcionario emprenderá acciones legales en contra de Alejandro Carlín, vicefiscal General de Justicia del Estado.



“Él es el que está orquestando todos estos procedimiento y todas estas argucias para rápidamente armar las carpetas y solicitar las órdenes”, comentó.



Asimismo, la denuncia se hará extensiva a la jueza Bárbara Gómez Ávila.



“De forma muy extraña es la única jueza que ha llevado todos y cada uno de mis asuntos, algo totalmente inédito, la jueza no me ha dado la apertura de poder colocar un abogado particular”, expresó.



Señaló que en tan solo dos, las tres fiscalías le han instaurado diez carpetas de investigación.