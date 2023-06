Denuncia Eduardo Gaona extorsión por parte de ex novia

This browser does not support the video element.

El pleito político que han tenido el gobierno del estado con alcaldes y diputados del PRI y el PAN, ya escaló a lo personal, así señaló el coordinador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, quien denunció extorsión por parte de una ex novia, quien es familiar directo del alcalde de Apodaca, César Garza.

Gaona dio a conocer que su ex novia, de quien no se brindó el nombre, está tratando de extorsionarlo, pues le aseguró que lo denunciaría por abuso físico y sexual sino renuncia a la política, sobre todo a la bancada naranja.

El abogado Héctor Mateos señaló que ante ello ya presentaron una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, pero también solicitarán apoyo de la Fiscalía General de la República.

Como parte de lo que ha sido la extorsión se dio a conocer que se cuenta con pruebas como llamadas y mensajes de texto, e incluso un audio en donde la ex novia del legislador le pide el dinero.

“Pues bueno yo ya te dije cabrón, sino me das el dinero que te pedí voy a inventar que durante la relación tú me golpeabas, me pegabas, me hacías todo el tipo de violencia, todo lo que no te imaginas lo voy a inventar, aunque sea mentira, me vale madre, y te voy a denunciar y voy a terminar con tu carrera”, menciona la ex novia en un audio que recibió el diputado.