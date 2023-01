Denuncia despojo de casa; la 'blindan' con malla ciclónica

Propietario aportó documentos a su nombre que los acreditan como dueño, pero señala que la autoridad tiene detenida la investigación

Por: Olivia Martínez

Enero 23, 2023, 14:08

Un padre de familia denunció el despojo de su vivienda en el fraccionamiento Privadas de Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, y aseguró que, a un año y siete meses de que presentó la demanda, la Fiscalía de Justicia tiene detenida la investigación.



Hace diez años, don Arturo González Rodríguez adquirió esta casa mediante hipoteca con el Fovissste y aún la sigue pagando.



Nunca la habitó, pero frecuentemente iba a darle mantenimiento; y en julio del 2021 se llevó la sorpresa de su vida cuando quiso entrar.

'Le cambiaron las chapas. Mi casa, fui despojado de ella. Da coraje, da impotencia. Es mi inmueble y no puedo ingresar', indicó.





En el colmo, la persona que se apoderó de ella la 'blindó' con malla ciclónica y protectores para evitar que él la recuperara.

La casa se ubica en el número 232 de la calle Río Usumacinta de ese sector privado y hay indicios que podrían ser recientes, como material de construcción en la banqueta y basura en bolsas.

Los vecinos le comentaron que el que ahora dice ser el propietario les reveló que también adquirió la casa de enfrente.

La denuncia ante el CODE tiene el número 439/2021.



Don Arturo aseguró que aportó documentos a su nombre que acreditan su propiedad, todos legales y recientes, como las escrituras del Registro Público de la Propiedad cotejadas con el Ministerio Público y sin anotaciones al margen, la inscripción registral, el certificado de gravamen y el predial, pero la carpeta judicial 'brinca' de autoridad en autoridad: primero ante el CODE, luego ante el Ministerio Público en la avenida Miguel Alemán y al final en el Cedeco nicolaíta.



'Me traen a puras vueltas. No ha habido actuaciones, todo lo que he hecho es por mi propia cuenta, casi la investigación la he llevado yo. No tienen esa iniciativa de autoridad investigadora de realizar su trabajo', señaló.



Por la angustia, no duerme y es que ya planeaba dejar de pagar renta.



Él se siente impotente, pero asegura que seguirá luchando por recuperar su patrimonio.