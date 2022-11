Dejan en el abandono los tinacos comunitarios

Los tinacos comunitarios que durante la crisis hídrica sirvieron como alivio a la población, ahora se encuentran descuidados, en abandono, y generan molestias

Por: David Cázares

Noviembre 23, 2022, 9:55

Un recorrido realizado por INFO7 en municipios metropolitanos evidenció el mal estado que impera en los tanques, pues, de acuerdo con testimonios, las autoridades dejaron de darles mantenimiento apenas se restableció el servicio de agua.



Algunos, como el ubicado en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, en Escobedo, ni siquiera tienen tapa, por lo que el poco líquido que quedó ya está cubierto de lama.



La situación es prácticamente la misma en el fraccionamiento Mitras Centro, en Monterrey, algo que mantiene en alerta a los vecinos, pues ante las próximas semanas soleadas, temen que se generen insectos.





“Preocupa porque se escucha que hay mucho dengue, entonces sí se requiere que se retire o le hagan una limpieza; está en un área pública y debemos tener precaución”, explicó Yolanda Martínez.



Algunos habitantes de las colonias más afectadas durante la crisis, como Jardines del Cañada, prestaron sus domicilios para que se instalaran los tinacos, y ahora que ya no se utilizan únicamente representan una molestia.



“Sí está estorbando porque ya tiene mucho que no se rellena ni se usa, y ya lo que necesitamos es que lo retiren, por favor, porque está estorbando la banqueta, obstruyendo el paso de la gente”, compartió Juan Luis Gallegos.



Los reportes para que la autoridad acuda a retirar la infraestructura no han sido pocos, pues algunos de los afectados aseguran ya acumular una decena de denuncias sin respuesta.



“Desde hace un mes que reportaron para que lo quitaran, pero no, no lo quitan, se me hace que ahí lo piensan dejar, pero ya no tiene ni agua”, lamentó Silvia Garza.



Por si fuera poco, estos tanques que, bien pudieran ser aprovechados en otras zonas, ya registran actos de vandalismo como grafitis, golpes, rayones y tuberías completamente destrozadas.



“Ahorita están vandalizados los tinacos, tenemos ahora este problema porque de agua ya no”, aseguró Jair Sepúlveda.



Carteles propagandísticos pueden apreciarse además pegados en los tinacos, anunciando desde iglesias, puestos de comida, hasta programas del Gobierno Federal.