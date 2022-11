Dejan a secundaria sin luz por ineficiencia administrativa

Municipio de Salinas entrega plantel equipado, pero por una cuestión administrativa no se puede establecer el contrato entre la Secretaría de Educación y la CFE

Por: Brian Jiménez

Noviembre 17, 2022, 11:02

La secundaria número 8 'Carlota Arrambide Mederes', ubicada en la calle Otilio Montaño, de la colonia Agropecuaria Emiliano Zapata, tiene 1 mes sin energía eléctrica.



Esto, debido a una donación 'a medias' por parte del municipio de Salinas a la Secretaría de Educación de Nuevo León, se entregaron las instalaciones equipadas, pero con ineficiencia en cuestiones administrativas, por lo que establecer un contrato con la Comisión Federal de Electricidad es imposible.



Para establecer un contrato con la Comisión, es necesario que exista una carta de verificación que tenga como titular a la Secretaría de Educación de Nuevo León, sin embargo, la carta fue pagada por el municipio porque lo que hasta el momento, no puede proceder.



Hace tiempo el municipio envió personal a atender el problema, pero la solución preliminar fue 'colgarse'. Luego, tras la asistencia de la CFE y percatarse de que el plantel tenía luz ilegal, les retiró el medidor y aplicó una multa que oscila entre los $50,000 y $60,000 pesos.



Ahora los estudiantes sufren los estragos, debido a que las primeras horas de la mañana están a oscuras y el resto del día, tienen que continuar las clases con puertas y ventanas abiertas, situación complicada ahora que iniciaron los días fríos.



Hasta el momento, no hay respuesta de ninguna instancia o dependencia.



En caso de no darle celeridad a la solución, los alumnos serán enviados a estudiar a distancia.