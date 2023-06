Definirá Nuevo León mañana cierre de ciclo escolar

El gobernador Samuel García indicó que las próximas tres semanas se dedicarán junto con la CFE a corregir y resolver los problemas eléctricos de las escuelas

Por: Rosalinda Tovar

Junio 23, 2023, 13:07

Será mañana sábado que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, definirá el cierre anticipado del ciclo escolar 2022-2023, después de analizarlo con las autoridades de Educación, así como con los líderes sindicales de la sección 50 y 21 de Maestros.

En un video, el mandatario señaló que tras anunciarse la posibilidad de finalizar antes las clases, recibió mensajes de padres de familia que manifestaron su preocupación al no tener prevista la situación.

“Ayer recibí mensajes de papás que con justa razón me dicen, ‘yo no tenía planeado que salieran los niños el día 30 el viernes’, entonces ‘pues con quién los puedo dejar’, era su incertidumbre, su duda muy bien, pues a ellos quiero decirles que no se preocupen las escuelas, van a estar abiertas hasta el día19 de julio, porque hay actividad administrativa.

“Lo que estamos analizando es si terminaban los exámenes finales, ya podemos dar por cerrado el ciclo académico, no necesariamente las instalaciones”, indicó García.

Añadió que las próximas tres semanas se dedicarán junto con la Comisión Federal de Electricidad a corregir y resolver los problemas eléctricos de todas las escuelas, para que las más de 4,000 cuenten con clima para el siguiente ciclo.

“Les pido paciencia, ya estamos a uno o dos días de recabar toda la evidencia y tomar una solución, pero vamos a pensar en todos, vamos a pensar en los niños sobre todo que son el centro de atención, de nuestro gobierno, vamos a pensar en sus calificaciones, en que no haya rezago educativo, vamos a pensar en los papás, y vamos a pensar en los maestros”, resaltó el mandatario.

García mencionó que por fortuna, la ola de calor ya terminó, sin embargo el gobierno será flexible para concluir antes el ciclo académico.