Defiende Salud cubrebocas obligatorio en sitios cerrados

La secretaria de Salud señaló que no desean llegar al extremo de sancionar a establecimientos que no exijan cubrebocas y a ciudadanos que no lo porten

Por: Olivia Martínez

Diciembre 15, 2022, 11:26

Tras declarar iniciada la sexta ola de Covid, la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, dijo entender la postura de los representantes de la industria del entretenimiento que tienen el temor de que junto con la obligación de usar cubrebocas en espacios cerrados lleguen más medidas restrictivas que afecten de nueva cuenta la economía.

Aclaró que la medida sigue vigente para no llegar al extremo de sancionar a establecimientos que no exijan el cubrebocas y a ciudadanos que no lo porten.



Aseguró que ha tenido varias reuniones con representantes de negocios y así se los ha expresado.



'En dos años y medio han sido los más afectados', reconoció.



'Pero (el cubrebocas obligatorio en espacios cerrados) es para no llegar a esos extremos', sostuvo.



'Está publicado, seguía siendo obligatorio, pero no lo cumplían', declaró.



Aseveró que el decreto de origen que obliga a usar cubrebocas en espacios cerrados sigue vigente desde hace tiempo.



En cuanto a contagios de Covid, hay 478 nuevos casos, 65 hospitalizados y 3 muertes.



Nuevo León sigue en semáforo verde y con los aforos al 100 por ciento, pero la funcionaria advirtió que los casos irán en aumento, por lo que se mantiene el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados (transporte, escuelas, guarderías, hospitales y asilos, entre otros ), no sólo por Covid, sino por el aumento de casos de influenza, cuyos números presentados recientemente superan los registrados en la última década.



Y se alerta ya que por causa de la influenza ya murieron dos niños y una mujer embarazada, además de que está presente el virus sincitial.



Además, pidió a las empresas implementar el home office, pues es una medida necesaria que no es exclusiva de gobierno.