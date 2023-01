Dan alta a pasajero lesionado en volcadura de ruta 13

Raúl de León Domínguez ahora enfrentará un grave problema económico ya que debido a su incapacidad no podrá percibir la totalidad de su sueldo

Por: Marcial Pasarón

Enero 05, 2023, 14:09

Uno de los usuarios lesionados durante la volcadura del camión ruta 13, fue dado de alta y se recupera en su domicilio.



Sin embargo, Raúl de León Domínguez enfrentará durante los próximos ocho meses una fuerte crisis económica.



El usuario que estuvo internado durante 10 días en el Hospital de Zona número 21, percibirá durante los próximos meses solo el 50 por ciento de su salario a través de incapacidades del Seguro Social.



El resto de su percepción económica lo verá reflejado hasta que reciba el alta médica definitiva y el seguro de la empresa camionera le reembolse los salarios caídos.



Raúl de León abandonó el hospital el pasado domingo y permanece postrado a una cama clínica tras ser operado de la cadera.



Para él, el calvario apenas empieza, ya que al no poder trabajar su salario no podría alcanzar para solventar los gastos de su familia.



'Llegamos a un acuerdo con el seguro de la ruta, pero por lo pronto solo estaré cobrando el 50 por ciento de mi salario', dijo.



El trabajador de la construcción tiene enfrente los gastos escolares de su único hijo, el cual cursa el primer año de secundaria.



Además de absorber los gastos de recibos y comida de la familia.



Al ser entrevistado en su casa, Raúl de León mantiene el gesto de dolor al recordar el accidente que estuvo cerca de quitarle la vida.



'Iba sentado en la fila detrás del chofer cerca de la puerta trasera, cuando de repente vimos que el chofer no giró el volante y el camión se fue de frente'.

'Sentí como mi pierna se quebró y mi cadera me dolió y ya no pude levantarme, la gente cayó encima de mi', relató.



Ese día dos personas lo auxiliaron para sacarlo del camión y posteriormente fue trasladado en una ambulancia al Hospital de Zona.



Raúl, es uno de los sobrevivientes de este percance ocurrido en el municipio de Escobedo el pasado 27 de diciembre del 2022.



Sin embargo, este accidente ya cobró su primera víctima al perder la vida un pasajero de nombre Mauro López, quien estaba internado en el Hospital Universitario.