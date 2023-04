Cumple El Horizonte 10 años escribiendo historia de éxito

A una década de distancia, directivos y colaboradores ven que con mucho esfuerzo el objetivo se cumple: que el rotativo sea un referente para los ciudadanos

Por: Rosalinda Tovar

Abril 24, 2023, 11:04

Hace 10 años, el periódico El Horizonte salió por primera vez a navegar en el mar de los medios de comunicación regios con la misión de ser un balance, un contrapeso, una alternativa audaz e inteligente y, sobre todo, un difusor de, como dice su eslogan, “la verdad como es”.

A una década de distancia, sus directivos y colaboradores ven que con mucho esfuerzo el objetivo se cumple, lo que hace que el rotativo sea relevante y “un referente” en la vida de los mexicanos, en especial los del noreste del país, a quienes pretende servir.

Fue el 23 abril de 2013 cuando en Monterrey, Nuevo León, salió la primera edición impresa y a la par su comunicación digital, pues El Horizonte se ha adaptado a las nuevas tecnologías, convirtiéndose en multiplataforma con sus productos digitales.

En este rubro destacan su sitio web elhorizonte.mx, la difusión en todas las redes sociales; su Newsletter, que se distribuye los 365 días del año, además de un sistema único de suscripción e información por WhatsApp.

Este ecosistema de plataformas impresas y digitales ha contribuido al posicionamiento local, regional, nacional e internacional de El Horizonte.

El Horizonte pertenece a Grupo Avalanz, cuyo Consejo es encabezado por Guillermo Salinas Pliego, presidente, y por Alberto Hinojosa Canales, vicepresidente del mismo.

Rubén Jordán es su director general; Luis Padua, su director Editorial; Ricardo Dávila, es director Comercial, y Juan Cantú, su director de Relaciones Institucionales.

El medio está formado por diversas secciones, destacando las de Nuevo León, Finanzas, México, Internacional, Crack (Deportes) y Escena.

En entrevista, Guillermo Salinas Pliego narra que el periódico nació de la necesidad de darle al lector una herramienta de información objetiva y alternativa frente a lo que existía; una visión distinta.

“Nosotros necesitábamos un medio impreso que pudiera decir: ‘oye, eso no es así’, lo están viendo, o lo están leyendo de otra forma, pero quiero que escuches este punto de vista, que veas la verdad como es, no con una agenda particular, y de ahí salió el eslogan y el nombre de El Horizonte.

“Creo que El Horizonte juega un papel importante y especialmente está jugando justo lo que queríamos: el balance, dar un balance, dar una alternativa a esta comunidad”, afirmó Salinas Pliego.

El presidente de Grupo Avalanz indicó que por el valor que le aporta a la comunidad y el reconocimiento de la misma, está garantizada la permanencia de El Horizonte.

Pero sobre todo, dijo, porque se ha sabido reinventar, y actualizar a la era digital.

Y es que en tiempos de retos como lo fue la pandemia, El Horizonte se reinventó al cambiar su impreso de formato estándar a tabloide.

Hoy inicia también un nuevo impulso y nueva imagen en sus redes sociales.

“Las noticias nunca se van a acabar, la información siempre se va a necesitar, entonces El Horizonte no tiene por qué no estar; nuestra visión de El Horizonte no es hacer un gran imperio económico, es más que nada una herramienta de comunicación para asegurar que no haya abuso de otras personas u otros actores sociales y ponerlos ahí, la verdad como es”, aseguró el presidente de Grupo Avalanz.

En tanto, Alberto Hinojosa Canales se mostró entusiasmado por la primera década del medio, el cual dijo que ha ido hacia adelante, llegando también de manera digital.

“Lo que hemos visto es que la distribución en lo que está cambiando la letra impresa sigue siendo vigente, nada más que ahora se imprime en forma digital, se distribuye en forma digital y sigue estando la presencia física muy importante.

“Tenemos una penetración muy importante de escritores leales que están todo el tiempo viendo las noticias a través de nuestro medio y apenas estamos empezando, yo creo que una institución que tiene 10 años es una institución muy joven, hay mucho que hacer, mucho que agregar de valor y sobre todo estamos comprometidos con México”, destacó Hinojosa.

Agregó que lo más importante ha sido el equipo de trabajo, a quienes agradeció su compromiso, que ha logrado el avance del periódico. “Sin el equipo de trabajo no hubiéramos podido estar donde estamos hoy; yo les agradezco a todos los colaboradores, patrocinadores, anunciantes y todo el mundo que nos ha apoyado en este proyecto. Agradecerles y estamos muy comprometidos con ustedes para seguir adelante muchos años más, en formatos diferentes, innovando siempre y reinventándonos todo el tiempo”, remarcó el vicepresidente de Grupo Avalanz.

Por su parte, el director general Rubén Jordán García reconoció que la primera década de El Horizonte ha sido intensa, pero también divertida, donde a través de una visión no convencional se ha buscado que los lectores generen su propia opinión respecto a diversos temas.

“Esta idea, esta filosofía de buscar — no quisiera sonar pretencioso—, pero sí, cuando menos buscar acercar y decir la verdad como es, El Horizonte ha buscado o ha intentado poner sobre la mesa —en términos informativos aquí en el estado— una visión diferente, alternativa, tocar temas, visiones que no necesariamente son siempre las convencionales.

“Creo que El Horizonte sin dobles agendas llega a proponer una visión adicional, fresca, distinta, insisto a veces hasta contraintuitiva de lo que se está leyendo o diciendo en otros lados”, apuntó Jordán García.

El director general de El Horizonte señaló que el medio que también circula de forma digital ha logrado tener un peso específico en la región, que se nota con la aceptación del público que ha dado espacio al mismo.

“Hemos estado trabajando en la distribución, en plataformas digitales, innovando en el modelo de distribución físico y ha habido una aceptación muy importante”, subrayó Jordán García.

Luis Padua Viñals, director editorial, destacó que El Horizonte hace periodismo que genera “reacciones” y, por ende, cambios que benefician a la comunidad.

Padua dijo que el periódico se ha vuelto un medio relevante, donde su mayor contribución es ser un actor de cambio.

“Nos hemos vuelto relevantes y ese era el objetivo, ser un actor de cambio, un actor que abre espacio a las voces, que permite que se escuchen las necesidades de la comunidad y no sólo que se escuchen, sino que eventualmente se atiendan o se avance para resolverlas.

“Nuestro periodismo genera reacciones de los gobiernos, de la misma sociedad, mismas acciones que eventualmente derivan, en la mayoría de los casos, en un bien, entonces ese es el rol del periodismo y eso es lo que buscábamos ser”, subrayó el también periodista.

Resaltó que además de dar voz a la pluralidad de la ciudad, El Horizonte sobresale por su modelo de distribución.

Con información de elhorizonte.mx