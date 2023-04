Cuestionan a Secretaria de Educación en comparecencia

Por: Olivia Martínez

Abril 24, 2023, 21:30

La secretaria de Educación de Nuevo León, Sofíaleticia Morales, compareció ante el Congreso Local, y ahí le llovieron cuestionamientos.

Los diputados le recriminaron los robos a las escuelas, las deficiencias en rehabilitación de los planteles y las amenazas de ataques y riñas estudiantiles.

Oficialmente en este ciclo escolar 2022-2023 se han recibido 93 reportes de atracos a planteles, y en poco más de la mitad, 55, ya las escuelas se rehabilitaron.

En las vacaciones de Semana Santa hubo robos en 22 escuelas. Según el caso, la reparación o reposición del material va de 300 mil pesos a 1 millón 200 mil pesos.

La funcionaria aclaró que la Secretaría de Educación está rebasada en ese tema.

'Sí, efectivamente es un problema que nos rebasa, los robos y el vandalismo, es un problema de la sociedad', dijo.

Y ante las amenazas de ataques a escuelas, y las riñas, que van en aumento, sostuvo que eso se atenderá con el Instituto de Educación Socioemocional, en el que se incluye atención de Salud Mental, y un grupo de atención psicosocial para secundarias.

'La Secretaría de Educación conformó un Instituto de Educación Socioemocional para prevenir la violencia y fortalecer un ambiente de aprendizaje, este Instituto ya se formó y está en ciernes', expresó.

Y ¿qué hacer para evitar la depresión en alumnos y que no desemboque en tragedias, como los suicidios?

'Efectivamente tenemos incidencias en las escuelas, a veces hasta 7 diarios, obviamente no todas relacionadas con atentados o suicidios, pero sí se han dado casos de jóvenes que se han suicidado en sus casas, es multifactorial cuando una chica o chico toma esa decisión, tenemos el Manual de Protocolos, donde se ve el caso de incidencias en las escuelas... sí son alarmantes los casos de jóvenes de Media Superior, no tengo el dato exacto, 27-29 por ciento de los jóvenes con ansiedad, depresión', expuso.

El diputado Daniel González le reprochó el caso de la escuela Justo Sierra Técnica Terminal #2, del municipio de Bustamante, donde 328 egresados de la Carrera de Enfermería no han recibido su título profesional por incongruencias: los egresados trabajaron en el Hospital Covid de ese municipio, pero al concluir su contrato no se les renovó porque no se les extendió el título profesional, ya que la escuela no está reconocida por la Secretaría de Educación.