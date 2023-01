Cubrebocas es opcional, no obligatorio: Samuel a ciudadana

Samuel García aseguró a la activista Argelia Montes que el uso de cubrebocas es opcional y no obligatorio en espacios cerrados, desde el 1 de enero de 2023

Por: Mary Ruiz

Enero 04, 2023, 16:48

Desde el pasado 12 de diciembre la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que el uso de cubrebocas era obligatorio en espacios cerrados; sin embargo, el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez han sido vistos sin él en espacios como el DIF Capullos, afirmó la activista Argelia Montes, presidenta de Tribuna Ciudadana de Vigilancia.





'Ahorita que pusieron de nuevo el uso obligatorio de cubrebocas, yo he estado insistiendo al gobernador Samuel García que somos el único estado en toda la República que hicieron esa imposición. Yo le mando fotos donde él está en el DIF Capullos, igual su esposa Mariana Rodríguez, sin cubrebocas', añadió Montes.

En capturas de pantalla de WhatsApp en poder de INFO7 se puede observar cómo la activista reclama al gobernador por la imposición del uso de cubrebocas.En la conversación entre Montes y García se pueden ver imágenes del mandatario y su esposa Mariana Rodríguez durante una convivencia de Año Nuevo en el DIF Capullos sin mascarilla.

“Eso (la obligatoriedad) fue el 15 de diciembre y terminó el 31 de diciembre. Ahorita les pido que lo hagan (comunicado). El decreto es muy claro', reiteró García.

Ante los señalamientos de la activista, Samuel García aseguró que el uso de cubrebocas no es obligatorio. “Es opcional, el problema es que no leen los decretos y se dejan llevar por los medios”, afirmó el gobernador.Por otra parte, a solicitud de la activista, Samuel García se comprometió a emitir un comunicado para aclarar la situación; sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho.Hasta el momento, el único documento público sobre el uso de cubrebocas en espacios cerrados es el Acuerdo 38/2022 firmado el pasado 12 de diciembre por Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de Gobierno de Nuevo León, el cual señala que los efectos del presente terminarán con la emisión de un nuevo Acuerdo, o bien, hasta que la autoridad en salud así lo determine expresamente; sin embargo, no ha ocurrido ninguna de las dos cosas por lo que el uso obligatorio del cubrebocas aún continúa.





Actualmente aún es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios como: hoteles, farmacias, hospitales, restaurantes, billares, boliches, cines, teatros, centros comerciales, museos, congresos, simposios, entre otros.