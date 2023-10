Critican que figuras políticas pidan protección del estado

Ante el conflicto político del MCvsPRIAN distintas figuras políticas, han solicitado escoltas estatales o la protección de las Fuerzas Armadas, me parece grave, primero, que los solicitantes perciban que existe una amenaza contra su integridad física por parte de otro grupo político. Eso nunca había pasado en el Estado, pero, sobre todo, me parece grave que se le dé protección a costa de los miles de nuevoleoneses que no la tienen” dijo Fernández.