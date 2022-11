Convocan a diputados en Palacio para ver Presupuesto 2023

Foto: Especial

Por: Olivia Martínez

Noviembre 23, 2022, 15:24

El destino del Presupuesto de Nuevo León para el 2023 podría comenzar a definirse este jueves 24 en una reunión que sostendrán el tesorero estatal, Carlos Garza, y los diputados locales del Congreso de Nuevo León.



Los legisladores recibieron la petición del tesorero para discutir el tema este jueves a las 11 de la mañana en el Salón Juárez del Palacio de Gobierno.



Este encuentro se dará en medio de la incertidumbre que se vive desde el pasado 20 de noviembre, fecha en que venció el plazo para que el gobernador Samuel García enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto y no remitió.



Hasta ahora, al seguir roto el diálogo, el Congreso ha advertido que, si no hay iniciativa del Presupuesto 2023 del gobernador, el Congreso podría tomar como base el Presupuesto 2022.



Actualmente, el tema presupuestal está en la indefinición debido a los encontronazos entre el mandatario estatal y las mayorías del Congreso.



El gobernador ya declaró que mandará el proyecto de Presupuesto sólo hasta que los legisladores aprueben la Ley de Ingresos.



El líder de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que está pensando en ir a la reunión, aunque será para aclararle al gobierno estatal por incumplir con la obligación de ley.



Aseguró que espera que el gobernador no asista a la reunión, porque es sólo entre diputados y el tesorero.



El legislador dijo que les parece extraño que les hayan pedido ir al Palacio de Gobierno cuando año con año esas reuniones para ver lo del Paquete Fiscal siempre se hacen el las oficinas del Tesorero.







Por separado, el líder de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, sostuvo que la iniciativa del Presupuesto debió remitirse desde el día 20 de noviembre.