Continúan largas filas en las oficinas del ICV

Ante el anuncio del Instituto de Control Vehicular (ICV) sobre el aplazamiento de la actualización de placas hasta el mes de marzo de 2023, los ciudadanos continúan haciendo largas filas en las oficinas del instituto para realizar dicho trámite, algunos llegando dos horas antes de la apertura de las oficinas.



Los ciudadanos pasan hasta dos horas haciendo fila, unos llegaron muy puntuales a las 06:00 horas para alcanzar a ser atendidos con tiempo, otros pidieron el día en sus trabajos anticipando el tiempo que pasarían haciendo fila.





Un contribuyente contó con muy mala suerte ya que en cuatro ocasiones se ha presentado en las oficinas del ICV para actualizar sus placas, pero los empleados le dijeron que se quedaron sin placas y ya no iba a ser atendido.





“Lo que pasa es que yo he echado vueltas y me dicen que ya se acabaron las fichas, apenas son las 10 y ya no hay fichas para las placas, ya son cuatro vueltas las que he echado… no hay de otra” dijo el señor Alberto Flores.