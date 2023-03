Continúa violencia en planteles educativos; amenazan a menor

La violencia continua en los planteles educativos de Nuevo León, ahora, una madre de familia denuncia que una compañera de clases amenazó a su hija de muerte.

'Me comenta que una compañerita con navaja empuñada le dijo que la iba a matar porque ya la tenía fastidiada, esta niña ha tenido constantes insultos en contra de mi hija, expresándose en contra de mi hija de una manera como que no le cae, ella esta molesta que no está en el grupo y resulta que le dice que la iba a matar, así de sencillo', dijo Lucero Puente.