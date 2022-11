Continúa calidad de aire en metrópoli de muy malo a regular

Foto: Archivo

Por tercer día consecutivo, la Zona Metropolitana de Monterrey registra condiciones en el aire de muy mala calidad, representando un riesgo alto para la salud.

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 30, 2022, 15:19

Por tercer día consecutivo, la Zona Metropolitana de Monterrey registra condiciones de muy malas a regulares en la calidad del aire, en donde las PM10 son el contaminante generalizado en las catorce estaciones de monitoreo.





De acuerdo con el Mapa de Índice Aire y Salud, Santa Catarina es la que presenta el valor más alto con 171 microgramos por metro cúbico (µgr/m³), es decir, en color rojo con muy mala calidad y un riesgo a la salud muy alto.



En tanto, once estaciones se encuentran en naranja, que significa que reportan malas condiciones, las cuales son Pueblo Serena, La Pastora, Apodaca, García, Obispado, Escobedo, Juárez, Cadereyta Universidad y San Pedro.



Ahí los niveles de PM10 rondan entre los 99 a los 147 µgr/m³.



Mientras que en San Bernabé y Pesquería se mantienen valores regulares, al reportar 51 y 75 µgr/m³, respectivamente.



Las recomendaciones para la población sensible como niños, adultos mayores, personas que trabajan al exterior, ciclistas o quienes padezcan alguna enfermedad respiratoria son no realizar actividades al aire libre, y en caso de tener algún síntoma acudir al médico.