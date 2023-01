Contempla Nuevo León pagar a Tamaulipas con agua tratada

Agua y Drenaje contempla una estrategia para no afectar a la presa El Cuchillo y cumplir a la vez con el envío de agua a Tamaulipas: pagar con agua tratada

Por: Andrea Rodríguez

Enero 09, 2023, 7:23

A partir de 2024, Nuevo León ya no le pagaría a Tamaulipas la cuota anual de agua con líquido de la presa El Cuchillo, como ocurrió en 2022, sino que lo haría con agua tratada de las plantas de San Roque.



Para ello será necesario la construcción de un emisor; es decir, un acueducto por el cual se envíe las aguas grises a la presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, el cual se construirá el siguiente año.



El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, dijo en entrevista con INFO7 que el pasado 25 de noviembre, cuando se firmó el acuerdo de trasvase de 200 millones de metros cúbicos (Mm3), el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le informó que dicho emisor se construirá precisamente en 2024 y que la obra la realizará la Comisión Nacional del Agua.



Por lo tanto, de concretarse la obra antes de que llegue el 1 de noviembre del otro año, fecha límite para el trasvase en caso de que se cumplan ciertas condiciones de almacenamiento en ambas presas, se estaría enviando agua tratada, y no de El Cuchillo.



“El secretario de Gobernación dijo que en año 2024 se iba a construir el emisor, entonces cambia el estándar, y eso sería, se modificarían nada más las condiciones del acuerdo.



'Una vez que se tenga el emisor de agua tratada, el convenio se modifica, se aplicaría el mismo convenio, pero con otros niveles, otras cifras”, dijo Barragán.



Y es que el convenio de 1996 que obliga a Nuevo León a enviarle agua a Tamaulipas, explicó Barragán, establece que el pago también podrá hacerse con agua tratada una vez que a El Cuchillo se le estén extrayendo hasta 10 metros cúbicos por segundo (m3/s) de agua, lo cual ya ocurrirá con el nuevo acueducto El Cuchillo II, cuya obra inició en septiembre.



Pero para ello, hace falta el emisor que iría de las plantas de San Roque a la Marte R. Gómez, cuyo costo hasta el momento no se ha estimado.



Nuevo León ya tiene asegurada el agua tratada con qué pagarle a Tamaulipas, pues de los 16 m3/s que consume ‘‘trata” 12 m3/s en San Roque.



Barragán dijo que el convenio establece que de esa cantidad, 8 m3/s deberán ir a Tamaulipas.



Actualmente, el estado trata de enviar una parte a Tamaulipas por el río Pesquería, pero, según el funcionario, mucha se pierde en el camino por lo que es imposible pagar la cuota mediante esa vía natural.



“El emisor es un ducto en donde se envía agua tratada por gravedad a la presa Marte R. Gómez, ahorita nosotros enviamos el agua a la planta de la presa Marte R. Gómez, pero se envía a través del río Pesquería y en el camino se pierde mucha agua, entonces por eso el convenio habla de un emisor y el secretario de Gobernación dijo que se construiría en el año 2024”, apuntó.



El convenio del trasvase firmado en 1996 señala que Nuevo León deberá enviar agua a Tamaulipas cuando su presa Marte R. Gómez se encuentre por debajo de los 700 millones de metros cúbicos, esto con el fin de llegar a dicha cantidad.

