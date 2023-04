Construirá estado Hospital de Oncología Infantil en expenal

Anuncia el gobernador Samuel García que arrancarán con la construcción del único y primer Hospital de Oncología infantil de América

Por: Rosalinda Tovar

Abril 25, 2023, 14:58

El gobernador Samuel García anunció la construcción del primer Hospital de Oncología Infantil en Nuevo León en el ex Penal del Topo Chico, donde la administración anterior había contemplado instalar el Archivo General del Estado.

Lo anterior, dentro de su mensaje en el evento donde hizo entrega de equipo y materiales para los 76 planteles de Telebachillerato Comunitarios de la entidad.

Aunque en su discurso no precisó de manera específica al ex Penal, mencionó que la obra se llevará a cabo donde antes estuvo una cárcel, por lo que todo apunta que es en ese sitio, pues calificó además de “bruto” el querer usar ese espacio para “archivo de libros”.

“Vamos a arrancar el único y primer Hospital de Oncología Infantil de América donde antes era una cárcel, que luego, no sé a qué bruto se le ocurrió archivos para guardar libros en 2023, háganme el favor, cuando todo es digital.

“Querían hacer ahí un archivo, no, no, no, un hospital para los niños, para que nunca más un papá o mamá que tenga un niño enfermo no pueda sufragar los gastos”, señaló García.

Desde el año pasado, el mandatario había descartado la posibilidad de mantener el proyecto del Archivo General en esa área, propuesta del exgobernador, Jaime Rodríguez, que era adicional al Parque Libertad.

En su mensaje, el gobernador resaltó que después la crisis por el Covid-19 obligó la apertura de más hospitales, los cuales aseguró se han duplicado en los últimos tres años, a los que se suma el que se edificará en Santa Catarina que traerá 300 camas más del IMSS.

García, agregó que además de la infraestructura, la estrategia de “Cuidar Tu Salud”, garantiza que toda la población cuente con seguridad social.