Conoce la leyenda del fantasma del supermercado de Escobedo

La leyenda surge a partir de un fatal accidente que ocurrió en un supermercado de Escobedo en el año 1995. ¿Conoces algún relato?

Por: Redacción INFO7

Octubre 31, 2022, 20:00

Nuevo León cuenta con muchas leyendas, algunas tan viejas como la época de la Revolución, por decir una fecha, y otras más recientes. La historia que te contaremos a continuación se trata de un 'fantasma' que se aparece en un supermercado de Escobedo.



La historia comienza con un joven de 18 años que ingresó a trabajar al área de limpieza de un supermercado ubicado en Escobedo en el año 1995.



Al poco tiempo paso a formar parte del área de mantenimiento. El trabajador estaba muy contento pues a su corta edad recibió la noticia de que iba a ser papá, esto lo motivó a empeñarse en su trabajo y a comenzar a ahorrar. Sin embargo, el destino le tenía una 'mala jugada'.



En ese entonces un incendio se registró en el área de panadería de la tienda y el joven fue enviado por su jefe a revisar, a pesar de que el empleado le recomendó esperar porque las llamas estaban muy altas, el jefe lo obligó a ir puesto que era de mantenimiento.



El joven cumpliendo con la orden de su jefe, se dirigió al área de panadería y al llegar le explotó un tanque de gas. El empleado murió instántaneamente.



Presuntas apariciones



Después de estos lamentables hechos, comenzaron las apariciones del joven empleado, según relatos de algunos empleados de la tienda.



La primera aparición que se registró fue a su exjefe de limpieza. Se dice que el espectro del joven se dejaba ver en las bodegas de la tienda, después de ser testigo de este presunto evento paranormal, el trabajador renunció.



Pero, las apariciones continuarían. En esta ocasión de igual forma en el área de bodega a un grupo de trabajadores que estaban cenando. Según el relato, el joven les pidió de comer a lo que estos respondieron que si, pero no sabían que estaba ¡muerto!



La tercera vez se dejó ver a una empleada del área de salchichonería para advertirle de una fuga para lo cual dijo, llamaría al área de mantenimiento.



Según el relato de algunos trabajadores de la época, el joven se aparecía para advertir y prevenir posibles accidentes.



Ante las constantes 'apariciones' se decidió realizar una misa en memoria del joven en el lugar en dónde falleció en la tienda. Los trabajadores acudieron a rezar para que su alma descansara, pero esto no sucedió.



Una demostradora se llevó el susto de su vida al ver a un joven en llamas y pidiendo auxilio. La mujer se desmayó, al despertar dijo que vio a un hombre vestido con uniforme de mantenimiento.



Se dice que el alma del joven no ha podido descansar en paz y aún se deja ver deambulando entre los pasillos del supermercado en Escobedo.



¿Haz escuchado algún relato relacionado a esta leyenda urbana?