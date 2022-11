'No me van a doblar': Samuel García a diputados

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, el miércoles hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad para que convoquen a un diálogo a fin de llegar a consensos entre las organizaciones políticas en el estado que hoy están en pugna.

Asimismo dijo que del Congreso le están queriendo imponer a un fiscal, pero que él no puede traicionar su promesa de campaña de sacar a la vieja política del gobierno y que por lo tanto ese puesto se tiene que consensuar y no ser impuesto por los partidos políticos de siempre.

'Pidan participar en las mesas de presupuesto, pidan mesas de diálogo, convoquen, busquen que el Diputado, que el Secretario y el Gobernador estemos con la ciudadanía abriendo los temas, ya no queremos mesas, ya no queremos obscuridad, ya no queremos acuerdos en lo obscurito. Yo soy el primero en ir, no enviar a un Secretario, ir como Gobernador al diálogo, a la apertura, al debate y a buscar que haya soluciones', dijo Samuel durante su mensaje en el diálogo '¿Gobernador, Cómo Vamos?', en el que se evaluó el primer año de su Administración.