Confirman cierre de gobierno por riesgo en la salud

Oficializa estado el cierre hasta el primer día del año para reabrir el 2 de enero; aclaró que servidores públicos de áreas estratégicas harán home office

Por: Olivia Martínez

Diciembre 13, 2022, 11:43

El gobierno de Nuevo León confirmó el cierre de las actividades oficiales por motivos de salud ante el riesgo de más casos de Covid e influenza, y aprovechando eso se adelantaron vacaciones de la burocracia, salvo en instituciones estratégicas como Salud, Seguridad y Control Vehicular, que deben seguir abiertas.



Para la recepción de documentos oficiales, la Tesorería, Administración y las oficialías de partes también seguirán cerradas, y así seguirán hasta el 2 de enero, pese al reclamo de los diputados que lo consideraron como 'marrullerías' por parte del gobernador Samuel García para evadir la publicación de acuerdos emitidos por el Congreso.



El secretario general de Gobierno, Javier Navarro, oficializó el cierre del gobierno estatal de aquí y hasta el primer día del año para reabrir el 2 de enero, aunque aclaró que los servidores públicos de áreas estratégicas harán home office, es decir, trabajarán desde casa.



Se declararon días inhábiles y eso se empalma con el adelanto de las vacaciones navideñas de la burocracia.



'Todos los términos están suspendidos', dijo.



Y remarcó que los vetos publicados por el Congreso Local no se publicarán porque la actividad oficial está cerrada.



En tanto, confirmó que al no haber acuerdo con los diputados, se aplicará para el 2023 el presupuesto del 2022, sólo ajustándolo.a la inflación, como ya lo había previsto el gobernador Samuel García, haciendo referencia a que la Suprema Corte de Justicia lo ha declarado válido.



En conferencia de prensa, Navarro, aclaró que el gobierno de Samuel García está tranquillo.



'No hay nada que pueda preocuparnos', advirtió.



Y anunció que promoverán controversias constitucionales contra los vetos que el Congreso Local 'tumbó'.



Particularmente combatirán jurídicamente la decisión del Congreso de no respetar el veto que el gobernador Samuel García aplicó a la decisión de los diputados de aumentar de 20 a 30 por ciento las participaciones a los municipios: el Congreso aprobó que sí iba el alza y el gobernador dijo que no.



Sobre el juicio político solicitado por PRI y PAN para el gobernador, sostuvo que 'raya en lo absurdo'.



'Es como dañar más al Estado por parte del PRIAN', aseveró.



Sostuvo que en la Constitución Política no hay sanción de esa naturaleza para el gobernador cuando éste no presente el proyecto de Presupuesto ante la legislatura.



Ratificó que el cierre del gobierno al marcar días inhábiles se determinó por las condiciones de Salud que vive el Estado, ante el aumento en casos de Covid e Influenza.



La rueda de prensa fue en las instalaciones del Museo del Noreste.



Trascendió que se decidió hacer ahí la conferencia porque en el Palacio de Gobierno ha habido varios casos de empleados enfermos y el resto no se presentó a laborar precisamente por los días inhábiles declarados y porque ya se adelantó el periodo vacacional. Sin embargo, eso no fue confirmado.



El funcionario dijo que no debe haber complicaciones para los propietarios de vehículos en las oficinas de Control Vehicular que acuden a pagar para el trámite del replaqueo, ya que las oficinas siguen abiertas.