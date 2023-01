Confirma Metrorrey que Thornton Tomasetti diseñó Línea 2

INFO7 dio a conocer que el Estado procederá penalmente contra el consorcio, y este a su vez interpondrá la denuncia contra la firma estadounidense.

Por: Rosalinda Tovar

Enero 18, 2023, 22:05

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey confirmó que la empresa encargada del diseño de la Línea 2 del Metro fue la empresa americana Thornton Tomasetti Inc., antes Weidlinger Associates Inc., contratada en 2005.



Este miércoles, INFO7 dio a conocer que el Estado procederá penalmente contra el consorcio, y este a su vez interpondrá la denuncia contra la compañía que subcontrataron, en este caso la firma estadounidense.



Weidlinger Associates se fusionó en el 2015 con Thornton Tomasetti Inc., y ahora lleva ese nombre; su giro es la ingeniería global y los servicios de análisis, investigación y diseño de ingeniería.



En un comunicado, la dependencia precisó que fue el 4 de agosto del 2005 cuando se hizo la licitación del proyecto integral, donde resultó ganador el consorcio integrado por Siemens, Constructora Garza Ponce y Bombardier Transportation, y fueron ellos quienes subcontrataron los servicios de Weidlinger.





“El 4 de agosto de 2005, Metrorrey otorgó, mediante licitación pública, el contrato de proyecto integral, que incluye diseño y construcción, para la ejecución de la Ampliación de la Línea 2 del Metro de Monterrey-San Nicolás-Escobedo, al consorcio integrado por Siemens, S.A de C.V., Bombardier Transportation México, S.A. de C.V. y Constructora Garza Ponce, S.A de C.V., que a su vez, contrató a Weidlinger Associates, Inc. para el diseño de la ingeniería”, señala en el documento.

“El 7 de octubre del 2005, el consorcio constructor presentó a Metrorrey “la Solicitud del Cambio del Sistema Estructural del Viaducto Elevado”, para sustituir el diseño bajo el sistema estructural tipo “Gerber”, con elementos prefabricados pretensados, por un diseño estructural postensado, con elementos prefabricados a base de dovelas diseñado por Weidlinger Associates, Inc.

“Asimismo, el consorcio manifestó que el nuevo sistema era más ágil y práctico y que el montaje estaba basado en vigas lanzadoras que reducen substancialmente las obstrucciones al tráfico vehicular”, concreta el escrito.

La compañía fue contratada en 2005 por el consorcio para diseñar la estructura que estuvo al filo de colapsar y ahora se reconstruye con un costo de $1,000 millones de pesos.Además, Metrorrey detalla que posteriormente el consorcio presentó la petición del cambio del sistema estructural del viaducto elevado, con elementos prefabricados a base de dovelas, diseñado por la empresa americana.