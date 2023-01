Confirma Metrorrey que Thornton Tomasetti diseñó Línea 2

Foto: Archivo

INFO7 dio a conocer que el Estado procederá penalmente contra el consorcio, y este a su vez interpondrá la denuncia contra la firma estadounidense.

Por: Rosalinda Tovar

Enero 18, 2023, 22:05

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey confirmó que la empresa encargada del diseño de la Línea 2 del Metro fue la empresa americana Thornton Tomasetti Inc., antes Weidlinger Associates Inc., contratada en 2005.



Este miércoles, INFO7 dio a conocer que el Estado procederá penalmente contra el consorcio, y este a su vez interpondrá la denuncia contra la compañía que subcontrataron, en este caso la firma estadounidense.



Weidlinger Associates se fusionó en el 2015 con Thornton Tomasetti Inc., y ahora lleva ese nombre; su giro es la ingeniería global y los servicios de análisis, investigación y diseño de ingeniería.



En un comunicado, la dependencia precisó que fue el 4 de agosto del 2005 cuando se hizo la licitación del proyecto integral, donde resultó ganador el consorcio integrado por Siemens, Constructora Garza Ponce y Bombardier Transportation, y fueron ellos quienes subcontrataron los servicios de Weidlinger.







La compañía fue contratada en 2005 por el consorcio para diseñar la estructura que estuvo al filo de colapsar y ahora se reconstruye con un costo de $1,000 millones de pesos.



Además, Metrorrey detalla que posteriormente el consorcio presentó la petición del cambio del sistema estructural del viaducto elevado, con elementos prefabricados a base de dovelas, diseñado por la empresa americana.