Confirma Javier Navarro publicación de decretos

El secretario General de Gobierno aseguró que no hay mayor problema respecto a la publicación de decretos y espera que el Presupuesto acordado sea aprobado

Por: Brian Jiménez

Enero 11, 2023, 12:50

El secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, dijo que ya se había determinado como iba a ser el Presupuesto y espera que los diputados en Congreso, lo aprueben.



'En la negociación en la mesa se determinó cómo iba a ser el presupuesto y el acuerdo ya está, esperemos que sí pase tal como se aprobó en la mesa de negociaciones en el Congreso el día de hoy, es lo que estamos esperando', dijo.



Expresó que tanto la noche de ayer como esta mañana se estuvieron realizando publicaciones de decretos en el Periódico Oficial del Estado.



'No era fácil, no era porque no se quisieran hacer se estaba trabajando en ellas, se hicieron y hoy en la mañana también continuamos haciendo las publicaciones. Entiendo que no hay ya mayor problema en ese tema', detalló.



Navarro desconoce la cantidad de publicaciones que quedan pendientes, sin embargo, expuso que hay decretos que no se pueden publicar porque existen vetos, suspensión o controversia.



'La mayoría de estos son asuntos de Hacienda, la mayoría de ellos son sobre temas de protección animal, otros son de el valor del suelo en los municipios, de esos son la mayoría de los que se han estado publicando', puntualizó.



Señaló que con la publicación de decretos ya no existe mayor problema y se encuentra a la espera de que el Presupuesto acordado, sea aprobado por los diputado en Congreso.

Llama a Congreso a desistir sobre proceso legal

Al ser cuestionado sobre el proceso legal que enfrenta por la supuesta falta de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, Javier Navarro llamó al Congreso a desistir.



'Yo invitaría al Congreso a que ese tipo de procedimientos se dejen sin efecto antes de que una institución de carácter federal lo vaya a hacer', enfatizó.



Expresó que es mejor sentarse con los integrantes del Congreso a hablar sobre temas más interesantes.



'Es mejor olvidarnos de esa mala época'.



Asimismo expuso que hay puntos que se deben hablar y que son de beneficio para Nuevo León y dejar de lado 'ese tipo de procedimientos', dijo.



'Este tipo de procedimientos que aunque ahí están, ya se han demostrado que están equivocados', aseguró.