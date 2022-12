Confirma Javier Navarro desalojo a Fiscalía Anticorrupción

El secretario General de Gobierno mencionó que no les gusta cohabitar con el enemigo, ya que aseguró el Fiscal se presta a intereses ajenos al Estado

Por: Brian Jiménez

Noviembre 30, 2022, 14:27

El Secretario General del Estado, Javier Navarro, aseguró que sí están solicitando a la Fiscalía Anticorrupción las instalaciones de Tesorería.



'Se les solicitó de manera cordial que desalojaran las áreas y que por favor buscaran ellos su propia ubicación', expuso.



Dijo que no querían estar compartiendo con ellos instalaciones.



'No estamos acostumbrados a cohabitar con el enemigo... el Fiscal se presta a intereses ajenos al Estado no podemos aceptarlo ahí', señaló.



En tanto, la Fiscalía Anticorrupción ya no podrá operar dentro de las instalaciones de Tesorería, ubicada en la calle Escobedo 333.