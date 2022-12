Con asesoría francesa, van por regeneración del Centro regio

Gobierno municipal de Monterrey ya prepara un plan para lograr una repoblación en el primer cuadro de la ciudad con apoyo de especialistas franceses

Por: Andrea Rodríguez

Diciembre 23, 2022, 7:52

Su visita por Francia lo inspiró para realizar el rescate del Centro Regio, por ello con asesoría francesa, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, busca llevar a cabo las acciones para este proyecto.



En entrevista con el periodista Luis Padua, el edil regio señaló que, tras su visita con el gobierno francés, se centró principalmente en temas urbanos, conociendo así dinámicas de desarrollo urbano, de planeación, y sobre todo de rescate de centros y monumentos históricos.



Por lo que dijo, uno de sus principales objetivos es ejecutar de la mejor manera el rescate del centro histórico metropolitano, que dijo se tiene proyecto para el próximo año.



¿QUÉ HIZO EL ALCALDE DE MONTERREY EN FRANCIA?



Fue una invitación que me hizo el gobierno de Francia, es un programa que tiene en todo el mundo, recibí la invitación por parte del cónsul de Francia aquí en Monterrey.



Fuimos seleccionadas 75 personas en todo el mundo, y de acuerdo a nuestros intereses y nuestro contexto profesional te adecuan un plan para tener una serie de reuniones y acercamientos con altos personajes del gobierno francés, del gobierno de París. Yo me centré en temas urbanos, entonces conocí las dinámicas de desarrollo urbano, de planeación, de rescate de centros y monumentos históricos, centros culturales, dos de las ciudadanas y metrópolis más importantes del país francés.



¿INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES, SE VAN A INVOLUCRAR EN LA PLANEACIÓN URBANA DE MONTERREY?



Yo lo vi en la ciudad de Burdeos, recorría su centro histórico, sus calles principales de los primeros cuadros de la ciudad y me iban explicando como el esfuerzo para poder rescatar todo esto, empezó en los años 80, realmente por hacer la ciudad más accesible, más disfrutable para las personas, mitigar el impacto ambiental de mucho del tráfico pesado que pasaba por algunos puntos que eran hasta sitios históricos, pero como eso también iba a traer problemas de movilidad y se tenían que solucionar estas crisis de manera paralela.



Es un trabajo con mucha inteligencia, con mucha planeación, que se desarrolló a lo largo de varias administraciones.



¿QUIERES TRAER ALGO DE ESO PARA EL MODELO DE MONTERREY?



Saber hacia dónde o cómo pudiéramos evolucionar para tener más cercanía o relación con ciudadanía, que muchos temas no los debemos solucionar solamente nosotros con datos, sino también anclados a la realidad de la gente.



La gente tiene que saber los datos y nosotros tenemos que conocer a plenitud la realidad y es un debate muy interesante que dura días y no es meramente un tema de si deberíamos hacer un parque o no.



Es un tema de solución integral para toda la movilidad de estas 500 colonias que tenemos aquí, porque todas padecemos el mismo problema.



¿CÓMO RESCATAR EL CENTRO?



Tenemos esta realidad muy similar a la que tienen muchas grandes ciudades en el mundo y es este esfuerzo que se hizo por ejemplo en la ciudad de Burdeos, nosotros tenemos un centro en Monterrey que debería de albergar al menos a 200,000 personas, el día de hoy tenemos menos de 20,000.



Es algo impactante, pero es cierto, menos del 10% de la gente que debería vivir en el centro vive en otras partes, vive en la periferia y se genera toda esta necesidad para la movilidad y el desplazamiento.



El problema para el centro es que no tenemos esas densidades adecuadas, la ley te restringe mucho lo que puedes hacer y en donde puedes hacerlo, no siempre es lo más eficiente, porque no siempre hay factibilidad o drenaje, electricidad, de servicios.



Con esto haces toda una reestructura, empezando por capas, a ver qué necesito, que necesidades de servicio se necesita para poder densificar de aquí a allá.



Primero que nada, cómo protegemos la identidad cultural y el patrimonio histórico que tiene la ciudad, sobre todo en su centro histórico, tenemos muchos edificios emblemáticos, estatuas, monumentos, avenidas, teatros, incluso colonias enteras o barrios enteros, como El Barrio de la Luz que es emblemático y tiene su propia historia cultural.



Entonces esas son las cosas que debes de preservar y alrededor de forma bien cuidada, ¿cuáles son los corredores de más alto impacto? Ahí puedes tener, permitir alturas más altas, pero tienes que topar las cosas siempre y ayudar a densificar.



¿ENTONCES DE ESTE VIAJE A FRANCIA CONCRETAMENTE SE INVOLUCRA A PERSONAS, A INSTITUCIONES, QUE CONOCISTE PARA TAMBIÉN INFLUIR?



Vamos a albergar estudiantes franceses que vengan hacer su tesis sobre Monterrey y también de alguna forma queremos intercambiar alumnado mexicano para allá, además formar un grupo interinstitucional y también internacional que tenga a Monterrey como su caso de estudio, que pueda ir y diseñar las acciones de gobierno y las acciones sociales y privadas en torno a esta construcción comunitaria en un plan estratégico a 20 años.

