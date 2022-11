Clínica 21 del IMSS reconstruye con éxito columna destrozada

En el marco del 70 aniversario de existencia del Hospital 21 del IMSS, un equipo médico logró la reconstrucción de una columna vertebral de un paciente, destrozada a causa de una tuberculosis vertebral.





Esta solución llegó al paciente que responde al nombre de Rodolfo León Rodríguez después de siete años de dolor y seis meses postrado en cama.



Todo inició, cuando en el año 2015, el paciente que entonces realizaba el oficio chofer y trabajador de mantenimiento, presentó molestias en la espalda derivadas de una infección que se controló con medicamento y para el año 2019, el dolor regresó pero ahora con más intensidad en la región lumbar, con sensación de choques eléctricos en las piernas y debilidad muscular, por lo que para es entonces, ya requería el apoyo de unas muletas para caminar.



Esta manifestación llevó al servicio de Patología a realizarle estudios y estos arrojaron que una tuberculosis vertebral, también conocida como el Mal de Pott, había destruido el 60 por ciento de su columna.





Luego del diagnóstico, estaba todo listo para la cirugía de salvamento, sin embargo, inició la pandemia por Covid 19 y tuvo que postergarse hasta el 18 de marzo de 2022.



El doctor Abraham Isáis Gómez, especialista en Traumatología y Ortopedia con especialidad en columna vertebral, refirió que esta experiencia en quirófano fue un verdadero reto para él y sus colegas, los doctores José Pablo Rodríguez López y Othoniel Cruz Jiménez.

“Yo salí tan bien que no sabía si me habían hecho cirugía, porque no sentía ningún dolor, nada, hasta le dije a mi esposa: ‘revísame la espalda’”, compartió el paciente.