Clausuran fiesta por vender alcohol a menores

Autoridades de Guadalupe clausuraron un evento que se realizaba en un salón de fiestas en la colonia Paraíso, al presentarse denuncias de vecinos

Por: Marcial Pasarón

Enero 09, 2023, 7:52

Por vender alcohol a menores y no tener los permisos correspondientes, un evento masivo en la colonia Paraíso fue clausurado por las autoridades de Guadalupe.



El baile amenizado por un DJ fue organizado en un salón de fiestas denominado La Playita.



Debido al alto nivel del ruido y a que sobre las calles de la colonia se observó a menores en estado de ebriedad, los vecinos reportaron los hechos ante las autoridades.



Lo anterior provocó que varias unidades de esta corporación llegaran hasta el lugar y constatarán la presencia de menores intoxicados.



Asimismo, al investigar en el sitio, revelaron que el salón no contaba con los permisos para llevar a cabo un evento masivo de esa naturaleza.



Además sin tener autorización se estaba vendiendo bebidas embriagantes en el lugar y a menores de edad.



Esto provocó que el evento fuera clausurado y los asistentes desalojados.



Los propietarios del lugar fueron acreedores de dos multas, una por no tener permiso para realizar eventos masivos y otra por la venta de alcohol.