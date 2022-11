Cierran regios la llave; baja consumo de agua un 13%

Por ahorrar o evitar enfriarse, usuarios reducen el gasto de agua en este invierno, en comparación con otros meses del año, reporta Agua y Drenaje

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 23, 2022, 7:33

Pareciera que los regios ya están haciendo caso y ahora gastan menos agua, ya que según cifras oficiales ha bajado el consumo de uso particular en la metrópoli de Monterrey.

En primavera, antes de que iniciaran lo cortes, el consumo era de hasta 16 m3/s y actualmente es de 14 m3/s, es decir, una reducción es de 13 por ciento.



Otra posible causa es que con este frío y ligeras lluvias, se use menos agua, de acuerdo a la versión de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).



En entrevista para El Horizonte, el director de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán, señaló que sería “muy favorable” para el abasto que el consumo se conserve así en lo siguientes meses y que incluso baje más.



“Es normal en los periodos fríos, porque la gente tiende a gastar menos agua como está haciendo frío la gente se baña rápido o no se baña.



“Estamos ahorita consumiendo 14,033 litros por segundo, sería muy bueno que se mantuviera ahí, pero acuérdate que estamos en periodo frío y húmedo en este momento, cuando comienzan a subir las temperaturas es cuando comienza a subir el consumo, pero ojalá pudiéramos mantenernos en ese nivel de consumo y extracción”, indicó el funcionario.

Esta reducción ayuda a alcanzar la meta de que los regios sean “ciudadanos de 100”, es decir, que dadas las condiciones de escasez de agua que caracteriza al estado, máximo consuman 100 litros al día y no los 165 litros que promediaban en los últimos años.

Dicha cifra también se redujo, pues el consumo por personas pasó de 165 a 144 litros, que es una baja del 13 por ciento.



La reducción en el consumo, dijo Barragán, es vital porque si bien el nivel de las presas se ha mantenido, Nuevo León sigue en una condición “delicada'.

Prueba de ello, abundó, es que, tal como lo publicó INFO7 el pasado jueves, los meses de invierno que vienen serán secos pues caerá menos del promedio de las precipitaciones esperadas para la temporada.

“Las previsiones meteorológicas no son buenas, al menos para lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero, son meses que de por sí no llueve mucho, pero aún así además de que no llueve mucho esperan lluvias abajo de lo normal; entonces, pues sí tenemos que ser muy cuidadosos”, señaló.

