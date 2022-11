Castigo a exfuncionarios por caso Ecovía sigue en espera

Difieren audiencia de Roberto Russildi por el caso de la requisa de Ecovía, cuya cita ante el juez será el próximo mes de enero

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 22, 2022, 9:42

El castigo contra los exfuncionarios del ‘‘Bronco” siguen en espera de hacerse realidad, pues el fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, sigue pateando los casos.



Ante esto, voces indican que en realidad no hay voluntad para castigar la corrupción de ese grupo, pues a Garza y Garza lo pusieron el PRI y PAN y este último sostiene una alianza política contra el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y su equipo.



Y es que, por cuarta ocasión, Roberto Russildi libró la audiencia por el delito de abuso de autoridad por la requisa de la Ecovía, y será hasta enero cuando se presente ante un juez de control.



Desde marzo de este año, la Fiscalía Anticorrupción ha intentado imputar al exfuncionario; sin embargo, no ha podido, debido a que al menos en las dos primeras ocasiones, tanto su abogado como él solicitaron aplazar el proceso al contraer Covid-19.



Posteriormente, para las audiencias del 5 de septiembre y el pasado 1 de noviembre, la defensa pidió diferir la audiencia debido a un amparo interpuesto contra la prescripción penal.



Por el momento, Russildi Montellano ya libró este año, pues el proceso se reprogramó para el 12 de enero de 2023.



En entrevista para INFO7, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Javier Garza y Garza, dijo que alega el exfuncionario, es que en tanto no se resuelva el recurso, no se va a presentar.



“Ha presentado escritos en varias ocasiones donde el juez de control le ha diferido la audiencia. La siguiente audiencia que tenemos con él, es en enero del siguiente año.



“Hay pendiente una resolución de amparo y hasta que no se resuelva el amparo no se presentará”, indicó Garza y Garza.



El fiscal Anticorrupción señaló que pese a ello seguirán en la misma tónica, para llevar el exfuncionario a la audiencia de imputación.



“Nosotros seguimos insistiendo para que se celebre la audiencia, pero el juez considera que no hay elementos suficientes como para continuar con ese amparo que está ahí de por medio, pero es una cuestión del juez, no es una cuestión de nosotros”, resaltó Garza.



Lo anterior, derivado de la denuncia hecha por la empresa Servicios de Transporte Tecno Ecológico el pasado 16 de marzo, por la requisa de Ecovía, cuyo propietario reclama un daño por $931 millones de pesos, pues la compañía señala que los exfuncionarios cometieron el “error” de no informarle las acciones que debía ejecutar para recuperar el control del sistema, tal y como se establece en la ley.



El 12 de julio, fueron vinculados por este caso los exdirectores de la Agencia Estatal de Transporte y Metrorrey, Jorge “N” y Manuel “N”, respectivamente, por el delito de abuso de autoridad; en el primer caso se dictó arraigo domiciliario como medida cautelar, y el segundo tiene que acudir a firmar mensualmente.

Por dicho caso, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón también fue vinculado a proceso el 12 de abril y posteriormente, el 2 de junio, se le otorgó prisión domiciliaria.

Con información de elhorizonte.mx