Carecen de seguridad cruces ferroviarios en Monterrey

Es muy peligroso por los accidentes que ha habido hasta con pluma. ¿Usted ve señalamientos? La verdad no, no he visto ningún señalamiento, ni tránsitos, ni nada por el estilo. ¿Usted ha tenido sustos en estos cruces? La verdad si, amigo, he tenido ahí de repente algunos sustillos, ojalá y pongan ahí señalamientos, dijo Juan Rivas, conductor.

Es un peligro para el automovilista porque no hay señalamientos. ¿Le ha tocado ver algún accidente? La semana pasada allá en el crucero de Benavides, ahí el tren se llevó un carrito rojo, agregó Eduardo Saucedo, automovilista.

Está feo porque ahorita que íbamos a cruzar, viene muy rápido y no pita, ni nada el tren, refirió Edgar Macías.