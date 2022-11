Capturan a presunto plagiario que estaba armado

Tres hombres que viajaban a bordo de una camioneta con reporte de robo desataron una persecución después de que se pasaron un semáforo en luz roja

Por: Marcial Pasarón

Noviembre 19, 2022, 11:38

No respetar la luz roja de un semáforo fue el detonante para que policías de Monterrey capturaran a un presunto plagiario armado en el centro de Monterrey.



David Alejandro, viajaba además en una camioneta con reporte de robo y en compañía de dos sujetos más, uno de ellos menor de edad.



Se estableció que el inculpado viajaba a bordo de una camioneta, la cual fue robada el pasado 14 de noviembre en la colonia Paseo San Bernabé.



Los sujetos fueron detectados cuando sobre la avenida Madero, no respetaron la luz roja del semáforo.



Esto provocó que un oficial de tránsito les marcara el alto y al no detenerse intentaron darse a la fuga.



Durante los hechos varias patrullas municipales comenzaron una persecución que concluyó en el cruce de las calles Arteaga y J.G Leal en el centro de Monterrey.



En este lugar, los uniformados encontraron en su poder una pistola escuadra y se dio a conocer que David, contaba con una orden de aprehensión.



A sus cómplices se les encontraron varias dosis de droga.



Cada uno de ellos fue puesto a disposición del Ministerio Público.