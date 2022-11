Califica Jesús Nava de 'pacto oscuro' a frente de alcaldes

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, llamó a su homólogo de Apodaca, César Garza, a no armar zafarranchos ni tener la piel delgadita

Por: Brian Jiménez

Noviembre 15, 2022, 13:57

El llamado “Pacto Nuevo León por Municipios Fuertes y Unidos”, constituido el lunes por ediles del PRI, PAN, Morena, Verde Ecologista e independientes, en realidad es un “pacto oscuro” ya que sus promoventes no invitaron a alcaldes de Movimiento Ciudadano ni a la academia y sociedad civil, afirmó el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava.

El edil de Santa Catarina llamó a la unidad y evitar el divisionismo pues dijo que eso no le ayuda al avance de Nuevo León.

“Hicieron un pacto entre ellos, esto solamente se da en lo oscuro, no fui invitado, no fuimos invitados 27 alcaldes, no fueron invitadas las cámaras, no fueron invitadas las universidades, no fueron invitados la sociedad civil organizada.

“Un pacto que se da en lo oscurito eso no es un pacto, porque no están involucrados los actores de la sociedad, lo que tenía Nuevo León era una mesa metropolitana, era un frente trabajando en donde no sé porque César (Garza), el alcalde, toma esta actitud, se levanta de la mesa y se va cuando él prefiere”, afirmó.

En respuesta a la iniciativa que lanzaron alcaldes confrontados con el estado, el edil de Santa Catarina de afiliación emecista dijo que resulta incongruente que un día se unan para defender instituciones como el INE y al día siguiente se destruyan las estatales.

Pidió a César Garza, alcalde de Apodaca, no tener la piel “delgadita” no “armar zafarrancho” pues dijo que la mesa metropolitana es de todos los alcaldes y de los nuevoleoneses por lo que es inaceptable su postura.

“Un día un día estamos todos juntos defendiendo las instituciones, un domingo estábamos todos juntos defendiendo las instituciones como el INE, y al día siguiente estamos provocando la división, estamos provocando la destrucción de las instituciones.

“Yo hago un llamado, como gobernante, como ciudadano, a todos a todos los gobernantes que actúen con mucha responsabilidad incluyente. Yo llamo a la unidad de gobernantes y no a provocar la división, llamó a la armonía la madurez política y no a los pleitos zafarrancho, llamo al diálogo, para eso estamos aquí para dialogar, para debatir, para construir desde punto de vista totalmente diferente y no excluir o a reclamar con un zafarrancho', expresó.

Tras encabezar el arranque de la construcción de un puente de seis carriles, Nava dijo que nunca se les retuvo recursos a los municipios y que si así hubiera sido, existe la vía del diálogo lo cual nunca se dio en la mesa de coordinación metropolitana.

Señaló además que Garza Villarreal se “levantó” de la mesa para hacerle un “desaire” al gobernador, pero que este no está en la mesa como “dueño” sino que es un invitado más.

“La mesa es el de los alcaldes de la sociedad civil, de las cámaras, la mesa no es del gobernador. Nadie ha sido afectado en los recursos, nadie', añadió.