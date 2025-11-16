Cae tres por posesión de drogas en Monterrey; uno es extranjero

En total, se les decomisaron 35 envoltorios que contenían presunta hierba verde con características similares a la marihuana

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron a tres personas en dos hechos distintos registrados durante la noche de este viernes y madrugada del sábado por presunta posesión de droga.

El primer hecho ocurrió en el área del Mesón Estrella, donde una pareja fue capturada por alterar el orden del lugar. Cuando intentaron tranquilizarlos, Aldo Christian "N", de 32 años y Ammy Juliana "N", de 22, respondieron de manera agresiva contra las autoridades. Sin embargo, se les descubrió 14 bolsas con presunta marihuana.

El siguiente caso corresponde a Jorge "N", de 49 años, un hombre originario de Honduras que fue arrestado sobre la avenida Treviño y Serafín Peña, cuando los elementos de seguridad observaron cómo fumaba un cigarro de dudosa procedencia. Al revisarlo, se percataron que escondía alrededor de 21 envoltorios que contenían hierba verde con características similares a la marihuana.

Los tres detenidos fueron trasladados hacia la instalaciones de la corporación, para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.