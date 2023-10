Cae barda de anciana por lluvias en la Independencia

Una barda se derrumbó en la colonia Independencia a causa de las lluvias que se registraron la tarde y noche de este jueves en Monterrey.

El derrumbe fue en el cruce de las calles 02 de Abril y Baja California, en donde vive María Ángela Guadalupe, una señora de 80 años.

“Yo estaba durmiendo porque desde las seis no había luz y me acosté a dormir temprano, cuando me avisaron”, comentó Maria para Info7.

La mujer estaba afuera esperando a sus hijos, pues vive sola, no escuchó cuando cayó la barda, pero se siente preocupada.

"No me dijeron nada”, comenta cuando se le pregunta si le dijeron si corre peligro su casa, pero como no le mencionaron nada, tiene temor de que su casa haya sufrido daños.

"Nunca se había caído antes, no me dijeron nada, solo vinieron y vieron la barda, no sé nada”, dijo la octagenaria.

Hasta las nueve de la noche seguía esperando a sus hijos afuera de su casa, mientras se cubría con un plástico y temblaba de frío.

