Cableado en colonia Las Brisas, dolor de cabeza para vecinos

Para los vecinos de la colonia Las Brisas, al sur de Monterrey, el cableado tanto de energía eléctrica, como de telefonía, es un dolor de cabeza, debido a que a lo largo de su estancia en la zona, han sido testigos de cómo se enredan con los árboles del lugar.

“El problema que tenemos nosotros con los árboles es el cableado, que se mueven todas las ramas. ¿Este problema siempre lo han tenido? Siempre hemos tenido este problema, siempre. Aquí se acaba de caer hace poquito, ahí de donde están podando se cayó uno, ya es la segunda vez ahí que tumban eso”

Ante esto, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, acudieron este sábado al cruce de las calles Puerto México y Puerto México y Puerto Progreso, a podar un árbol de más de 60 años de edad y que su altura e interferencia en los cables provocaba cortes frecuentes.

Cabe aclarar que el árbol no murió, debido a que no fue talado, por lo que los vecinos expresaron que no tienen objeción.

“Me parece bien porque es riesgo para la línea eléctrica, entonces al eliminar ese riesgo, la posibilidad de que la luz falle, se reduce mucho." “Estoy de acuerdo porque están estorbando, y por los cables porque no dejan muy bien trabajar por el sistema”. Dijeron don Luis y don José.

Consideraron que la instalación de los cables no es la correcta.

“El hecho de que los cables estén a muy baja altura, pues permite que los camiones pesados transiten sin cuidado y se los lleven muy fácilmente”. Expuso Luis.

Y urgieron a una solución inmediata.

“Podar aquí bien todo esto, que queden la vista y subirlos un poco más porque como puedes ver están muy muy bajos”, agregó.

La poda del árbol tipo álamo fue notificada por parte de la Comisión Federal de Electricidad a los vecinos de Las Brisas, además de advertir que para estos trabajos el servicio de luz sería interrumpido por espacio de 8 horas.

En tanto, mencionaron que la atención en el tema urge, debido a que con esta situación los cortes de luz están a la orden del día.

Comentarios