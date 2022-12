Buscarán cárcel para culpables por fallas en el Metro

Anuncia gobernador Samuel García que presentarán denuncia por daños de estructuras en tramo de la Línea 2; no aclaró si sería contra la empresa o exfuncionarios

Por: Andrea Rodríguez

Diciembre 07, 2022, 7:13

El gobierno de Nuevo León, que encabeza Samuel García, va por la vía penal contra los responsables de las fallas en la extensión de la Línea 2 del Metro, la cual fue suspendida en su tramo elevado ante la posibilidad de un colapso “súbito”.



Ayer, el mandatario estatal puntualizó que por lo pronto ya se le citó a “rendir cuentas” a la empresa que edificó dicha obra, la cual, según la página de la misma empresa, es la constructora Garza Ponce, en consorcio con Siemens y Bombardier.



Cabe precisar que al llegar a una de las columnas de la Línea 2, que se encuentra a la altura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Samuel García fue abordado por Azteca Noreste y El Horizonte, y aseguró que sí está contemplado realizar acciones penales, aunque no especifico si contra la empresa o los funcionarios.



Te puede interesar: Acude gobernador a revisar estructura dañada del Metro

“En caso de dar con los responsables, ¿procederá a una denuncia penal?”, se le cuestionó, a lo que contesto: “Sí, claro”.

Pero luego en entrevista con el resto de los medios de comunicación dijo que la empresa ya fue llamada a rendir cuentas por los daños estructurales y también se refirió a las pasadas administraciones. “Desde el inicio están mal hechos los capiteles, gracias a Dios no hubo una desgracia, pasaron muchos años y administraciones se hicieron locas y no sólo eso, sabiendo que había daño estructural, finiquitaron, pagaron, regresaron fianzas y hoy lo que vemos es muy desagradable, muy lamentable.



“(El constructor) fue un consorcio al que ya se le citó, queremos que nos rindan cuentas, ese consorcio que hecho la Línea 2 del Metro ahora tiene que venir, reponer, ayudar y auxiliar”, apuntó García.



Durante dicha atención a medios, también participó Hernán Villarreal, titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, quien aseguró que actuaron con el cierre de la línea para garantizar que no se registre un accidente que pueda derivar en una tragedia.



“Los pasajeros se encontraron con la seguridad de que no habrá un accidente, eso es lo más importante, que estamos vigilando la integridad de los usuarios sobre todas las cosas”, mencionó Villarreal.

Y es que por la mañana, en entrevista con Azteca Noreste, el director de la empresa estatal Metrorrey que opera el Metro regio, Abraham Vargas, señaló que los daños son de origen, es decir, desde que se construyó la obra entre el 2005 y 2008, en el gobierno de Natividad González Parás, pues los capiteles no se diseñaron para soportar el peso del metro.

Te puede interesar: Explica director situación de estaciones del Metro cerradas

“Concluimos que hay un defecto de diseño, entonces el reforzamiento lo vamos a tener que realizar en los 168 capiteles del tramo elevado de la Línea 2.



“No sólo tenemos evidencia visual, sino que tenemos un proceso analítico que nos permitió concluir que el diseño es inapropiado para el tipo de carga que soporta”, señaló Vargas.



Además, señaló que esas fallas podrían provocar un colapso súbito del viaducto.



Indicó que en pasadas administraciones se les dio mantenimiento, que resultó insuficiente porque se les inyectó resinas que luego se salieron por la otra cara del capitel, ya que las grietas están de lado a lado de la estructura. “Una infraestructura de esta puede durar 100 años, pero hay que inspeccionarla y darle el mantenimiento que requiere, pero una infraestructura sólo se puede mantener si está bien diseñada, si no está bien diseñada, no tienes nada que mantener”, afirmó Abraham Vargas.

Con información de elhorixonte.mx